标普：香港6月PMI降至52.4 私营经济增长放缓

最新标普全球PMI数据显示，香港私营经济于6月连续3个月扩张，但增长率放缓。订单需求与产出在疫情反复的情况下继续增长，但升幅减慢，导致采购活动紧缩；加上供应商表现进一步倒退，企业预期未来12个月将会减产。

根据《星岛日报》报道，香港在就业水平方面，则连升第二个月。价格方面，通胀压力仍未纾缓，有关升幅主要来自采购价格显著上扬，而企业也继续将成本负担部分转嫁客户。6月标普全球香港采购经理指数(PMIT™)经季调后，由上月的54.9降至 52.4，显示私营经济连续三个月高于50持平线，景气状况进一步好转。

6月数据显示，企业受惠于防疫限制放宽，因此连续3个月提高生产，但在疫情持续的制肘下，增长率明显较上月回落。企业新接的订单量也连续3个月增多，但升幅却比上月减慢，因此呈现增长放缓的局面。综合而言，增长回软主要受冠病疫情的长期效应所致。

最新一波疫情冲击着中国大陆与海外市场，6月数据显示，海外需求重现紧缩，而来自大陆的新订单更连续13个月下跌。相对于过去两个月的乐观情绪，6月的营商情绪转吹淡风。企业汇报，最新一波疫情令信心减弱,，为客户以至整体私营经济带来不明朗影响，但由于积压工作持续第三个月增加，因此继续于第二季尾增聘人手。

标普全球市场财智经济学家萝拉丹曼（Laura Denman）表示，“随着新增订单与业务活动扩张减慢，香港私营经济于6月增长放缓。与此同时，来自海外与中国大陆的需求同时紧缩，反映整体订单由本土市场支撑。由于前景的不明朗因素增多，因此营商信心转弱，采购活动萎缩。调查资料主要将最新一波冠病和疫情持续的制肘，列为私营经济增长放缓的推手。当疫情回稳、防疫政策松绑，则增长动力有望于香港私营经济全面反弹；惟下行风险仍在，包括投入品采购的通胀压力尚未缓解。”

