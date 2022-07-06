钟薛高雪糕烧不化再上热搜 上海市监局称已关注

中国高价网红雪糕品牌钟薛高继“31度高温不化”后又惹争议，一段网友用打火机点燃雪糕疑似烧不化的视频在星期二（7月5日）引发关注，上海市市场监督管理局同日作出回应，称已关注到此事，并告知相关业务处室。

综合每日经济新闻、中国新闻周刊及上观新闻报道，钟薛高客服热线工作人员回应称，一般常温下3-5分钟融化，“烧不化的情况我们也是第一次听到”，已记录该问题，将有专员回应。“市监局回应钟薛高雪糕烧不化”的词条星期二也登上微博热搜第一。

钟薛高星期三（7月6日）通过官方微博账号回应，称认为用烤雪糕、晒雪糕或者加热雪糕的方式，来评断雪糕品质的好坏并不科学，承诺全力配合有关部门工作，同时希望并欢迎公众及媒体秉承科学的立场对相关问题进行调查、科普。

不少网友猜测，雪糕不会融化，是否添加了防腐剂、凝固剂；还有网友担心，打火机都烧不化的雪糕还能吃吗？对此，也有网友引述国内外一系列打火机烧雪球、冰块等实验，认为此类物质都无法用在短时间内被打火机烧化，而是表面被烧黑，不必“大惊小怪” 。

此前，钟薛高旗下一款海盐口味的雪糕在31℃的室温下放置近1小时后仍然没有完全融化一事也曾引发众多网友讨论、质疑。

钟薛高官方7月2日对此回应称，并不存在不融化的雪糕，融化呈黏稠状是因为这款产品配方中固形物含量达到40%左右，并称为在货架期内保持产品的良好风味和形态，产品使用极少量的食品乳化增稠剂，均严格按照国家相关标准添加，可放心食用。

上海食品添加剂协会专家委员、上海理工大学健康科学与工程学院李保国教授表示，“不能笼统简单地说，雪糕里的添加剂越多越难融化。”冷冻饮品融化程度除了和环境温度相关外，也和它们的产品原料成分有关。同时，不是所有的食品添加剂、增稠剂都有害或者无害，要看添加的量，要在中国标准或欧标允许范围内添加。