台立委集体贪渎案宣判 苏震清10年廖国栋八年

台北地院审理立法院史上最大弊案的立委集体贪渎案，“跨党派”四名现、卸任立委廖国栋、陈超明、徐永明、苏震清此前均不认罪，合议庭审理两年后，星期三（7月6日）宣判，判处苏震清10年、廖国栋八年六个月等刑期。

据台湾《联合报》报道，台北地方法院以贪汙治罪条例不违背职务收贿罪判苏震清10年，褫夺公权五年、廖国栋八年六个月，褫夺公权四年、陈超明七年八个月，褫夺公权三年，依不违背职务期约贿赂罪判徐永明七年四个月，褫夺公权三年。

台北地方检察署此前在起诉书中指出，太平洋流通前董事长李恒隆为夺回SOGO经营权，透过统领百货总经理翁华利和“白手套”郭克铭等人，行贿苏震清2580万元（新台币，下同，121万新元）、廖国栋790万元、陈超明100万元；对台湾经济部施压，欲修改公司法第九条第四项条文。

李恒隆2020年被羁押，押期中检调提讯他19次供出犯罪事实、架构。

苏震清2020年7月在台北地方检察署展开的搜索行动中被约谈。台北地检署随后依贪污罪等起诉苏震清等12人。

其中，廖国栋被控收贿790万元，且收受贿款时，被检调跟监拍下拿钱的证据，廖国栋在侦查中一度认罪，又翻异前供，曾经被羁押，迄不认罪，不过，廖国栋的立法院办公室主任丁复华充任“白手套”且认罪。

陈超明被控透过立法院办公室主任梁文一收贿100万元，存进政治献金专户，陈超明曾拒绝协助召开SOGO案公司法鉴定公听会，与李恒隆同庭时，曾怒斥李，陈超明个人被控“行为”不多，也一度羁押禁见。

苏震清被控收贿2580万元，侦查中即称款项是借贷款，未获采信，苏震清认为，检调人员以“不连续的录音录影”证据控诉他贪汙，又诱逼李恒隆权充“污点证人”，另起炉灶自诉承办检察官违法，苏震清一审判决有罪后，“侦查证据”是否合法，将是苏震清二审主攻检方的焦点。

徐永明被控期约收贿200万元，钱未入袋，不过，他出席公司法公听会发声；司法实务上，期约贿赂要证明到“行、收贿双方合意”举证有难度，不过，李恒隆与“白手套”郭克铭都做出不利徐的证述。

除涉案立委，立委的办公室主任、“白手套”也同案被诉，但也无人认罪；苏震清的助理余学洋被控收贿124万元，廖国栋的助理丁复华被控收贿180万元，陈超明的助理梁文一被控收贿50万元，赵正宇的助理林家骐被控向业者诈骗1100万元，本案被告还有涉行贿、侵占贿款的郭克铭，合议庭周三一并宣判。

