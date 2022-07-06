云南教育厅原厅长罗崇敏涉违法犯罪 相关线索已被移交

据云南省教育厅网站星期三（7月6日）消息，经省教育厅工作组会同相关部门对“网传罗崇敏发表有关言论”事件进行调查，发现罗崇敏涉嫌违法犯罪。近日，已按有关规定将其违法犯罪线索移交相关职能部门依法办理。

综合澎湃新闻、人民网和《北京青年报》旗下微信公号“政知君”报道，云南省教育厅原厅长罗崇敏6月3日（端午节）发文《端午：一个鼓励自杀的日子》，被指侮辱英雄烈士，遭到网民举报。

云南省教育厅6月6日曾回应“网传罗崇敏发表有关言论”事宜时表示，省教育厅高度重视，已会同相关部门成立工作组调查此事，调查结果将及时向社会公布。

当时的通报提到，经初步核查，今年70岁的罗崇敏曾于2008年1月至2012年8月任云南省教育厅厅长，2012年8月至2016年1月任云南省政府参事，2016年1月退休。罗崇敏还在2013年10月至2016年10月聘任为第九届国家督学，任期届满后未再续聘。

不过，“中国教育督导”微信公号同天发布声明称，罗崇敏不是国家督学。凡打此旗号宣传、炒作者，系别有用心，请广大媒体和网民切勿相信，以免被误导。

据报道，罗崇敏曾被媒体称之为“明星官员”。他在云南省教育厅任职期间，曾因多次发表关于教育改革的言论闻名。

退休后的罗崇敏在2016年12月13日于个人微博上发布消息称，对不起各位家人，一个女孩怀了他的孩子，已经两个多月了。希望家人理解，冷静处理这件事。微博发出不久即被删除，但内容已引发网民各种猜测。

罗崇敏随后辩称，其手机、身份证，以及手机内微博等信息被盗。云南省教育厅办公室相关负责人回应称，罗崇敏身份证、手机及其微博账号被盗信息“属实”。

2017年11月，罗崇敏因严重违纪问题，被省纪委给予开除党籍处分，降级按副处级非领导职务确定其退休待遇，由省教育厅管理。

处分之后的罗崇敏还曾公开亮相。2019年10月，罗崇敏曾到河北衡水中学调研。2021年7月，他还以“国家督学、原云南省教育厅厅长”的身份出席了衡水中学举行的“点燃梦想，扬帆起航——2021年新加盟教师岗前培训结业仪式”。