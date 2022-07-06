上海暂缓开放KTV 擅自营业致疫情传播KTV被立案

上海冠病疫情反复，社会面再现新增病例，因阳性感染者多为KTV顾客及其密切接触者，上海官方要求KTV场所暂缓开放，并对擅自开展经营活动、导致疫情传播的KTV立案调查。

据澎湃新闻报道，上海市文化旅游局副局长金雷在星期三（7月6日）的疫情防控工作新闻发布会上说，鉴于目前疫情防控形势，文化旅游局与防控部门、属地政府和相关委办局沟通协调，在进行风险评估和听取专家意见后决定，KTV场所暂缓开放，其他场所根据各区疫情防控形势，视情况严而有序逐步开放。

针对因KTV违规营业导致多人感染后如何加大对文化经营类场所防疫监管力度，普陀区副区长徐树杰在会上通报，普陀区兰溪路148号发生疫情以后，普陀区成立调查组开展调查，调查发现，经营地址位于兰溪路148号4楼、经营范围为卡拉OK包房的上海曹港娱乐有限公司（自由港量贩KTV），在上海市常态化疫情防控阶段KTV等娱乐场所尚未准许营业的情况下，虽承诺服从规定，却擅自开展经营活动，且未严格落实疫情防控措施，导致疫情传播。

另外，经营地址位于兰溪路148号3楼的普陀区耕耘茶室（K莱米唱吧），擅自从事娱乐场所经营活动，且未严格落实疫情防控措施，导致疫情传播。

普陀区有关部门已对上述企业、商户涉嫌违法违规的行为立案调查，将根据调查结果，依据有关法律法规严肃追究相应责任。

出席同场记者会的上海市卫生健康委副主任赵丹丹也说，近期发现的阳性感染者多为KTV的顾客及其密切接触者，由于此类娱乐场所多为室内密闭场所，场所间人员流动频繁，场所内人员高度聚集，个人防护措施落实不到位，因此疫情扩散速度快。

他指出，经过进一步现场流调，本次疫情还暴露出一些问题。一是部分场所不按规定复工复产，不遵守防疫要求，未严格落实入场人员应扫场所码等规定，防疫管理存在疏漏。

二是部分涉疫人员防疫和法律意识淡薄。个别市民在解封后不遵守“不扎推、不聚集”的防疫要求，佩戴口罩等措施落实不到位。同时，一些风险人员在接受流调排查时，不如实提供真实的活动轨迹及接触者信息。

赵丹丹强调，相关企业和场所必须遵守有关防疫规定，加强管理，落实扫场所码、测温、消毒、通风等防疫措施，广大市民也应继续配合相关防疫要求。

上海市已从7月1日起有序开放游泳、健身等体育场所，以及博物馆、美术馆等文化场馆，并将于7月8日起逐步开放电影院。目前已有25家美术馆、29家博物馆、84家A级景区恢复开放。