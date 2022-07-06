华为回应与陈春花相关传言：不了解她 她也不可能了解华为

针对陈春花和华为的相关传言，华为星期三（7月6日）发声明称此为不实信息，并说华为与陈春花教授无任何关系，华为不了解她，她也不可能了解华为。陈春花则发声明回应说，网上大量夸大、虚构她对华为的解读、评论，基本为不实信息，这些文章并非她本人所写，并称华为是她的学术研究案例之一。

据《证券时报》证券时报报道，华为在声明中说，近期网络上有1万多篇夸大、演绎陈春花教授对华为的解读、评论，反复炒作，基本为不实信息。

华为还说，因为收到不少问询，所以现正式声明，华为与陈春花教授无任何关系，华为不了解她，她也不可能了解华为。

据了解，陈春花曾在多次演讲中提到过华为，在陈春花2017年1月发表的文章《与任正非先生：围炉日话》中，描述了2016年岁末，她与姚洋教授、田涛教授、孟平教授、曹轶教授，与华为创始人任正非见面交流的情景。其中提到，“任先生竟亲自开车带我们过去，我和姚老师都说，这该是史上最贵的‘司机’”。

文章中的大量细节随后被各类自媒体不断演绎， 陈春花一度被描述为“华为军师”、“华为海军司令”，甚至有自媒体形容“任正非不顾华为高管的反对，坚持自己驾车接北大女教授陈春花”、“任正非口中做对的事就是请北大女教授陈春花指点迷津”等。

另据澎湃新闻报道，陈春花7月6日对此回应称，近期网络上有逾万篇夸大、演绎、虚构她对华为的解读、评论，反复炒作，基本为不实信息，对她本人构成极大困扰。

陈春花发出三点声明说，这些文章并非她本人所写，华为是她的学术研究案例之一，并称已聘请律师就此类侵权行为追究责任。

公开资料显示，陈春花现任北京大学国家发展研究院教授、BiMBA商学院院长，华南理工大学工商管理学院教授博士生导师、新加坡国立大学商学院客座教授等职位。陈春花于2015年 、2016年 、2017年 、2018年获得《财富》“中国25位最具影响力商界女性领袖”；2016年 、2019年获颁《财富》“中国最具影响力50位商业领袖”。

