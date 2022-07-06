李家超：将与大陆探讨通关中途方案

香港与大陆通关至今仍未有定案。香港特首李家超星期三（7月6日）在上任后首次立法会答问会上说，会以务实态度与大陆当局探讨，做到双方可控可追及双方安心放心，港府会先探讨有限度减少不便的安排或有否中途方案。

根据《星岛日报》报道，李家超说，在抗疫上不能躺平，不能任由确诊个案不断上升。他说，需考虑多元考虑，平衡风险及需要，以最小代价达到最大效果，也需有效利用核酸检测，考虑扩大科技的应用，减少检疫带来的不便。

李家超指出，在从外国入境香港方面，当局正审视数据加上科技的应用，研究减少不便的可能性，包括酒店检疫时间等。在与大陆通关方面，知道当中的挑战及困难，香港的确诊数字目前维持2000例的高位，会以务实态度与大陆当局探讨，做到双方可控可追及双方安心放心，港府会先探讨有限度减少不便的安排或有否中途方案。

在会上，议员李慧琼关注香港与大陆及国际的通关路线图及时间表，认为在与国际通关方面，香港有条件逐步减低酒店检疫日数。

李家超回应称，明白通关的重要性，但与大陆通关要确保不会增加大陆的风险。在国际通关上，他在未上任特首前已强调“一直放在心中”，当局已按数据进行分析，要以减少不便为原则，需按步就班。

李家超认同，需用有效方法筛选未确诊人士，令他们尽快回复正常生活，他并形容“应围住有病的树，不应围住无病的树”。

在大陆通关方面，李家超指需做到风险可控可追，令双方可达成协议，在进入大陆时有更方便的检疫措施，并说针对不同方案，不会抹杀任何可能性。

李家超在回答议员林素蔚的提问时也说，香港的长者比例较其他地方高，因此风险较大，而且住屋密度高，当局正利用精准数字积极研究检疫安排。目前每日仍有约百例输入个案，需小心处理。他自称也“心急”，会认真要求相关部门完成审视。