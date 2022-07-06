今年5月底被任命为天津市代理市长的张工“去代转正”，当选为天津市市长。

据天津日报微信公众号消息，天津市第十七届人民代表大会第七次会议星期三（7月6日）上午闭幕。张工当选为天津市市长。

公开资料显示，现年61岁的张工是北京市人，1992年4月加入中国共产党，1983年8月参加工作，研究生学历，硕士学位，教授级高级工程师。

张工长期在北京市工作，曾任北京电器研究所所长，北京变压器厂厂长，北京机电工业控股（集团）有限责任公司党委常委、董事、副总经理，北京京城机电控股有限责任公司党委常委、董事、副总经理，北京市经委副主任，北京市发改委主任、党组书记等职。

2012年9月，张工升任北京市副市长，2015年4月跻身北京市委常委。

2018年10月，张工调任中华全国总工会副主席、书记处书记、党组副书记。2020年7月起，他担任国家市场监督管理总局党组书记，同年8月起同时担任局长。张工也是第十九届中央候补委员。

《天津日报》5月28日报道，张工出任中共天津市委委员、常委、副书记，5月31日被任命为天津市副市长和代理市长。此番赴天津任职也是张工首次跨市履新。

天津市长一职此前一直空缺。今年4月27日，原中共天津市委副书记、市长廖国勋因突发疾病经抢救无效离世，享年59岁。