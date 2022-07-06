丹东主城区连续三天社会面零新增 全员核酸暂停三天

辽宁省丹东市主城区全员核酸检测连续三天实现社会面零新增。7月6日、7日、8日将暂停丹东主城区全员核酸检测，7月9日再开展主城区全员核酸检测。

根据辽宁丹东市冠病疫情防控指挥部办公室发布的《通告》：丹东市主城区全员核酸检测7月3日、4日、5日连续三天实现社会面零新增。按照《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》要求，7月6日、7日、8日暂停主城区全员核酸检测，7月9日再开展主城区全员核酸检测。若无社会面感染者，按照常态化疫情防控期间核酸检测方案进行检测。

《通告》说，目前尚有冠病疫情隐匿传播风险，希望广大市民做好个人防护，规范佩戴口罩，不聚集、勤洗手，非必要不离丹，巩固来之不易的疫情防控成果。机关企事业单位、各类公共场所、小区等要严格落实测温扫码、查验48小时核酸检测阴性证明、按规定进行预防性消毒等疫情防控措施。

按照《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》和边境口岸城市疫情防控的要求，各区疫情防控指挥部、各行业部门，既要做好重点人群、重点岗位、复工复产企业人员的核酸检测工作，又要充分做好固定采样点和流动采样点便民核酸检测服务。

丹东一对父女上月23日和警察发生冲突的视频引爆网络，也使得已经封控了近两个月的丹东疫情被各方关注。

丹东市疾病预防控制中心副主任刘杨上月26日说，丹东疫情总体呈波动下降态势，但本轮疫情大部分病例传播来源不明、多点散发，规模性反弹风险依然存在，防控形势依然严峻复杂。