苏宁易购否认破产清算：经营正常 业务企稳向好

针对市场传言有供应商向法院申请苏宁易购破产清算的消息，苏宁易购集团星期三（7月6日）凌晨在微博发布声明称，网传“苏宁易购破产清算”系谣言。苏宁易购目前经营一切正常，业务企稳向好。针对网上不实传闻和虚假信息，公司将依法追究法律责任，维护企业自身合法权益。

综合澎湃新闻和红星资本局报道，上述消息的源头是中城院要案中心。据官网显示，中城院要案中心是中城百亿产业研究院（清华大学资产管理有限公司成员单位）下设的法律服务机构。

中城院要案中心工作人员星期二接受查询时说，在中城院要案中心的帮助下，有两名供应商星期一寄出材料，向南京市中级人民法院申请对苏宁易购破产清算。该工作人员还表示，按照法律规定，法院收到申请后要15日内要裁定是否受理，特殊情况可延长15日。

据苏宁易购集团股份有限公司2021年年报及2022年第一季度报告显示。今年一季度营收193.74亿元（人民币，下同，约40.5亿新元），同比下降64.13%。归母净利润转亏，亏损10.29亿元，净利润同比下降325.55%。去年全年营收1389.04亿元，同比下降44.94%；归母净利润为亏损432.65亿元，亏损持续扩大，同比增长912.11%，资产负债率为81.83%。

年报还显示，报告期公司计提减值准备、投资损失、递延所得税转回等因素影响，合计减少归属于上市公司股东的净利润347.02亿元，若不考虑前述因素的影响，公司2021年实现归属于上市公司股东的净利润亏损85.63亿元。

ST易购星期二收盘报2.22元，跌0.89%，星期三开盘后继续一路下跌，到午间已跌4.95%至2.11元。ST易购从今年年初至今已跌逾46%。

