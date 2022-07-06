浙江法华寺招聘文员月薪一万人民币 工作人员称有上百人报名

浙北佛国湖州法华寺星期一（7月4日）在官微发布的一则招聘启事称，面向社会招聘三个岗位，有文史资料整理专员、厨师、园林绿化维护员等，月薪介于7000元（人民币，下同，约1463新元）至10000元。该招聘消息立即引发关注，阅读量超10万+。工作人员称，相关推文已删除，已有上百人报名。

综合九派新闻和都市快报报道，招聘信息中，文史资料整理专员负责收集、整理寺院相关文献史料，寺院新闻稿、发言稿、工作总结等撰写，月薪为10000元，朝九晚五周末双休；厨师为60岁以下的男性，具备厨师技能，擅长素食菜品，负责寺院早、中、晚三餐，包吃住做六休一，月薪为8000元；园林绿化维护员每月薪资7000元，寺院提供食宿，周末双休。

招聘一出，不少网民纷纷表示要去报名。目前，官方微信平台“浙北佛国湖州法华寺”已删除相关招聘推文。

法华寺的相关工作人员星期二表示暂时不方便接受采访，而在此前接受采访时法华寺相关工作人员表示资料整理员已经有上百人报名。

据了解，这不是法华寺第一次发布招聘消息。7月3日，法华寺发文招聘文史资料整理专员一名，主要负责收集、整理寺院相关文献史料；负责寺院新闻稿、发言稿、工作总结等撰写。试用期两个月，录用后工资每月7000元至8000元。工作时间09时至17时30分，周末双休。

2020年7月3日，法华寺也通过官方微信面向全社会招聘抖音短视频编导一名。要求应聘者具有本科以上学历，年龄40周岁以内，熟悉抖音等短视频平台的算法逻辑和运营规则，熟练掌握各类视频拍摄、编辑软件，能够独立完成视频脚本撰写、拍摄和后期制作，录用后，将签订劳动合同并缴纳社保，月薪10000元。

