广东中山规定房价每次降幅限5%

中国各地政府近期不断推出新政挽救房市，广东中山市星期一（7月4日）发布通知，明确商品住房价格一经申报，调整间隔时间不少于三个月，且每次调降幅度不得超过上次销售价格的5%。

据中新经纬报道，广东中山市住房和城乡建设局、中山市发展和改革局发布的《关于进一步优化新建商品住房销售价格申报工作的通知》中明确，自7月4日起，商品住房销售价格一经申报，每次调整的间隔时间不少于3个月，如需调低申报价格的，每次调降幅度不得超过上次销售价格的5%。

通知明确，新建商品住房销售价格申报工作分为首次申报和价格调整两个类型。开发企业进行首次销售价格申报或销售价格申报调整时，每一套商品住房申报价格不得高于各镇街最高申报价格，最低不得低于各镇街最低申报价格。

商品住房销售价格一经申报，每次调整的间隔时间不少于3个月，如需调低申报价格的，每次调降幅度不得超过上次销售价格的5%。

新建商品住房销售价格申报工作规程正式实施之日起，可进行一次销售价格申报调整，调整后需在3个月后方可再次调整。商品住房实际销售价格上下浮动幅度不得超过申报价格的15%。

中山市这项房市“限跌令”引起不少网民议论。有网友认为，这等于是把房价当成股价，设下“跌停板”价，违背市场机制；另有网友质疑为何不给升幅设上限，却唯独给跌幅设限。

公开报道显示，近一年来，楼市“限跌令”并不鲜见。

据不完全统计，除中山市外，去年下半年以来，至少有22个地方发布政策或引导房企不得随意降价销售。易居研究院智库中心研究总监严跃进说，当前中国各地限跌令的规定比较多，目的就是为了防范出现房企违规降价、虚假营销的操作。