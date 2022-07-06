知情人士：美国施压荷兰及日本对华停售光刻机

知情人士透露，美国政府已向荷兰和日本施压，要求禁止向中国出售大规模生产芯片所需的光刻机。

据彭博社报道，知情人士说，美国官员正在游说荷兰当局禁止ASML出售一些旧款的深紫外线光刻机（DUV）。这些机器比先进技术落后了一代，但仍然是制造汽车、手机、电脑乃至机器人所需的某些非先进芯片的最常用设备。

不愿公开身份的知情人士称，美国商务部副部长唐·格雷夫斯（Don Graves）5月底到6月初访问荷兰和比利时讨论供应链问题时提出了这一要求。格雷夫斯还拜访了ASML位于Veldhoven的总部并会见了该公司首席执行官温彼得（Peter Wennink）。

知情人士说，荷兰政府尚未同意对ASML向中国芯片制造商的出口实施任何额外限制，因此举可能会损害该国与中国的贸易关系。由于无法获得荷兰政府的出口许可，ASML已经无法向中国出口其最先进、每台售价约1.6亿欧元（约2.3亿新元）的极紫外线(EUV)光刻机。

荷兰总理吕特6月时曾表示反对重新考虑与中国的贸易关系，并呼吁欧盟制定自己的对华政策。中国是荷兰的第三大贸易伙伴，仅次于德国和比利时。

美国商务部和荷兰外交部不予置评。

“这些讨论并不是什么新闻。尚未作出任何决定，我们不希望对传言进行猜测或发表评论，” ASML发言人说。

另外，一位知情人士称，美国官员也在努力向日本施压，要求停止向中国芯片制造商交付相同技术。日本的尼康在这一领域是ASML的竞争对手。

“我们对此没有相关的信息，” 一位尼康发言人说。

彭博社的报道称，华盛顿提议的禁售将使现有向中国出售最先进系统的限制范围进一步扩大，意在挫败中国成为全球芯片生产领导者的计划。如果荷兰政府同意，目前禁止发往中国的芯片制造设备范围和类别将大幅拓宽，从而可能令中芯国际和华虹半导体等芯片制造商受到沉重打击。

台湾经济研究院的分析师Johnson Wang指出，光刻机设备是中国半导体生产中最难替代的设备。“如果拿不到国外的DUV光刻机，中国芯片产业的发展可能会停滞不前。”

彭博的报道发布后，ASML的美国存托凭证(ADR)跌幅高达8.3%，为2020年3月以来最大盘中跌幅。在芯片制造设备领域比ASML较小的竞争对手尼康一度下跌8.6%，迈向近两年来最大跌幅。中芯国际和华虹半导体周三在香港早盘下跌逾1%。