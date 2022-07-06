中国社科院专家：中国杠杆率将攀升至创纪录水平

中国国家金融与发展实验室主任、中国社会科学院金融研究所所长张晓晶说，随着央行增加信贷投放以提振陷入困境的经济，中国的宏观杠杆率今年可能会达到创纪录水平。

根据彭博社报道，张晓晶受访时说，受经济增长放缓的影响，中国今年的宏观杠杆率——债务总额与国内生产总值(GDP)的比例——预计将上升11.3个百分点，达到 275%左右。

张晓晶表示，宏观杠杆率的阶段性上升“不会带来巨大的风险”，“央行的立场实际是资产负债表仍需扩张，经济需要加杠杆”。

报道说，此前的刺激措施导致债务增加，并加剧了经济中的金融风险后，中国2017年以来一直在努力控制杠杆率。2020年，随着冠病大流行的到来，中国暂时停止了这一行动，并加大了刺激力度。据国家金融与发展实验室估计，当年的负债率攀升了23.6个百分点。

随着今年冠病疫情和封控措施卷土重来，中国政府宣布了新的促增长措施。然而由于房地产市场持续低迷，政府对冠病依然坚持“清零”政策，经济学家们认为，中国全年经济增长5.5%的目标可能难以实现。

报道还说，鉴于提供经济支持的选项有限，海外货币政策收紧也是一个制约因素，中国央行已暗示其刺激措施可能会侧重于增加信贷，而非降低利率。这从央行最近在季度报告中没有提及长期以来保持杠杆率“基本稳定”的承诺可以看出。

不过，由于经济前景不明朗，消费者一直不愿增加更多债务。在2022年的前五个月中，家庭住户中长期贷款有两个月出现了前所未有的下降。市场因此展开讨论，中国是否会像1990年代的日本那样陷入“资产负债表衰退”的风险。

但张晓晶对中国今年的信贷增长前景仍然保持乐观，因为抵押贷款不太可能持续萎缩。他预计居民杠杆率将上升两到三个百分点。他说，“居民降杠杆的可能性非常小”。

张晓晶还说，政府支持住房市场的措施，包括降低抵押贷款利率，将有助于稳定房贷。他补充说，随着住户经营性贷款的增长，居民部门的债务结构可能会变得更健康。根据国家金融与发展实验室的数据，在从2016年的40%左右大幅上升后，中国的居民杠杆率自2020年末以来一直稳定在62%左右。

张晓晶说，政府也可能会通过发行特别国债来加杠杆，这可能有助于促进经济增长。

张晓晶曾在上月1日撰文说，稳字当头应对“三重压力”，恢复市场需求、减弱供给冲击、提振市场主体信心是当务之急。这意味着要加大财政政策、货币政策支持实体经济的力度，宏观杠杆率或将步入上行周期。