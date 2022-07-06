台空军展示台东七联队勇鹰高教机

台湾国防部星期三（7月6日）举行“志航基地一战斗机飞行员的摇篮”媒体邀访活动，展示空军台东七联队接装的勇鹰高教机。联队长王家荣表示，联队目前配赋F-5型机、勇鹰高教机，训练计划包含让学官熟训石子山洞库运作。

根据联合报报道，台湾空军今天在志航基地展示专为勇鹰战机新建的机棚，同时让勇鹰高教机升空进行分列式及冲场科目，展示新机性能，也展示为维护飞官训练安全的X16J弹射座椅。

七联队说，X16J弹射座椅具有最先进的救生功能，可与现有的机盖抛弃系统连接，个人生存包(PSP)的内容可满足操作员需求，且能适应各型飞机，座椅符合各型飞行员体重、身高所需，无需更改机身，且安装简单，能降低整体换装成本及时效。

台湾空军表示，空军第七飞行训练联队平时依部队训练计划，执行部队基础、驻地、联合作战及战备任务训练，并肩负空军官校飞行战斗组毕业学官的F5E/F型战机换装训练，同时支援中科院及汉翔公司，执行各式新型武器及装备研发、测试等任务；战时依令遂行联合防空、联合截击及联合国土防卫作战等各阶段作战任务，并负责支援西部基地兵力疏迁后各项后勤及作战整备，运用基地自卫总队兵力，遂行基地防卫作战。

王家荣说，七联队平时负责学官F-5型机换训，并依部队训练计划执行基础、驻地、战备训练、支援进驻部队的战术轮训及石子山洞库运作熟训。战时则支援主力战机部队执行战力保存及各项后勤支援，遂行基地防卫作战。此外，刻正执行勇鹰高教机测试、接机任务及换训、扩训任务。

王家荣还说，联队平时负责学官F-5型机换训，并依部队训练计划执行基础、驻地、战备训练、支援进驻部队的战术轮训及石子山洞库运作熟训。战时则支援主力战机部队执行战力保存及各项后勤支援，遂行基地防卫作战。现有F-5、勇鹰高教机两型机。

空军第七联队第七大队飞行训练指挥部教官训练组、第44中队张崇豪、黄俊源中校两名“勇鹰”种子教官都推崇新型高教机性能，操作如同IDF战机，配备先进数位化航电系统，可提供飞行员多元化且人性化的参考资讯，并可衔接未来主力战机。

张崇豪还表示，“勇鹰”良好的气动力设计，使得高教机的进场空速明显降低，有效提高学员在落地操作时的安全裕量。

