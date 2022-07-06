香港35名大律师从“612人道支援基金”收取支票 公会促解释

35名香港大律师声称义务代表“612基金案”被捕人士，其实从“612人道支援基金”收取支票。香港大律师公会已向涉事大律师发信要求解释。

据香港中通社报道，大律师公会称，这些大律师于2019年至去年期间，分别“义务”代表一批在裁判员法院或区域法院的“612基金案”的被告等，最终却收取聘金，并且绕过律师行直接从“612人道支持基金”收取签发的支票。

部分声称“义务”的大律师，每天收取3000至6000港元（536至1072新元）的薪酬。

公会称，已于5月27日开始陆续致函约35名年轻大状，他们的执业年资均在五年以下。

公会表示，若涉事大律师被裁定专业失当，纪律审裁组可颁布处分，严重者可被取消执业资格。

香港警务处国家安全处早前拘捕五名“612人道支持基金”信托人，指他们涉违反香港国安法。同时，发现一些律师和大律师在提供法律服务时，涉嫌作出专业失当行为，并就有关情况向律师会和大律师公会作出投诉。

“612人道支援基金”（简称612基金）成立于2019年6月15日，目的是为所有在反修例运动中被捕、受伤或有关人士提供人道支援，包括医疗费用、心理/精神辅导费用，刑事/民事法律费用，紧急经济援助等支援。

基金共有五名信托人，他们于2022年5月11日被捕，5月24日被提堂且均不认罪，案件押后至9月开审。