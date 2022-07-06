中国广电总局要求古装剧不得跟风模仿外国风格

中国国家广电总局进一步明确中国电视剧创作的政治方向、审美取向等，要求坚定文化自信，古装剧美术不随意化用、跟风模仿外国风格样式，抵制病态整容和“娘炮”审美等。

据“广电时评”微信公众号消息，中国国家广电总局党组成员、副局长朱咏雷星期一（7月4日）在电视剧创作座谈会上说，要落实中共中央关于电视剧创作重要指示精神，按照“迎接党的二十大重点电视剧创作暨现实题材电视剧创作工作推进会”部署，坚持正确政治方向、价值导向、审美取向，坚决抵制过度娱乐化倾向，弘扬新风正气，抵制歪风邪气，推出更多展现新时代精神气象的优秀电视剧。

朱咏雷强调，要坚持军旅电视剧创作正确方向，生动准确诠释习近平强军思想，打造爱党爱国爱军的重要文化载体；要坚定文化自信、传承中华文明，古装剧美术要真实还原所涉历史时期的建筑、服装、服饰、化妆等基本风格样貌，不要随意化用、跟风模仿外国风格样式。

他也要求，坚持清新质朴、刚健有力的健康审美情趣，坚决抵制病态整容、“娘炮”审美、过度化妆、过度使用滤镜；认真把好演员选用关，加强表演指导，以演技和形象气质与角色、剧情适配为标准，反对以“流量”为标准选用演员等。

参与座谈会的20多家电视剧制作机构和部分广电局、电视台相关负责人也提出讨论了包括“文艺作品要养正气、养志气，养品位、养品格”，剧本应把握“时代命脉”，演员选择要重德尚艺，抵制违法失德人员等议题。

对于这些意见建议，朱咏雷表示广电会在会后研究，有所回应。广电电视剧司负责人也表示，会对建议意见认真研究、适时回应，促进行业高质量发展。