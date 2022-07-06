中国外交部：技术脱钩只会让其他国家更警醒

对于有报道指美国施压荷兰和日本禁止向中国出售大规模生产芯片所需的光刻机，中国外交部批此举是典型的技术恐怖主义，并称技术脱钩只会让其他国家更警醒，促使各国加快实现科技自主。

据环球网报道，中国外交部发言人赵立坚星期三（7月6日）在例行记者会上说，这是美国滥用国家力量、倚仗技术霸权搞胁迫外交的又一例证，也是典型的技术恐怖主义。

他批评美国在当前全球化背景下一再将科技和经贸问题政治化、工具化、意识形态化，对别国搞技术封锁、技术脱钩，“这只会让其他国家更加警醒，在技术上一味依靠美国行不通，这也将促使各国加快实现科技自主、自立自强”。

赵立坚称，“企图堵别人的路，最终只会堵死自己的路。”希望美方秉持客观公正立场，从自身长远利益和公平公正市场原则出发，能够做出相应的决定，“我们也相信有关方面能够保持独立自主，能够做出独立的决定”。

彭博社此前引述知情人士报道，美国官员正在游说荷兰当局禁止ASML出售一些旧款的深紫外线光刻机（DUV）。这些机器比先进技术落后了一代，但仍是制造汽车、手机、电脑乃至机器人所需的某些非先进芯片的最常用设备。

知情人士还称，美国官员也在努力向日本施压，要求停止向中国芯片制造商交付相同技术。日本的尼康在这一领域是ASML的竞争对手。