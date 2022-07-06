浙江发现大量古钱币被哄抢 警方促主动上缴

中国浙江金华市浦江县发布通告，称该县一小区施工时挖出大量宋代古钱币引发部分群众哄抢，要求群众限期上缴，并强调国有文物所有权受法律保护，不容侵犯。

综合极目新闻和央视网报道，浦江县公安局和文化广电旅游体育局星期一（7月4日）联合发出《关于收缴文物的通告》。通告称，7月3日，在浦江县浦阳街道富都华庭小区院内实施自来水改造工程时，发现大量宋代时期古钱币，部分居民和群众存在违法哄抢、藏匿行为。为加强该县文物保护管理，打击防范文物违法犯罪，请参与违法行为的居民和群众，在7月8日前主动上缴违法所得，否则将依法追究其法律责任。

通告强调，根据《中华人民共和国文物保护法》规定：“中华人民共和国境内地下、内水和领海中遗存的一切文物，属于国家所有，任何单位或个人不得哄抢、私分、藏匿。”国有文物所有权受法律保护，不容侵犯。

浦江县文保所所长张智强说，3日晚经过抢救性挖掘，古钱币称重达96公斤，预估有1.3万到1.4万枚左右。据当地媒体报道，截至星期二（5日）下午5时，浦江县已收到群众自动上缴古钱币共186公斤，3.4万多枚。

张智强说，对几枚钱币清洗后，发现上面有北宋的“熙宁”“元祐”等字样，也有南宋的“淳熙元宝”“庆元通宝”等字眼，因此初步判断这些钱币都是宋朝时期的。

富都华庭小区一位居民称，刚发现古钱币时确实有不少居民都前去围观或者挖掘了，当晚有文保人员和民警赶到将现场保护了起来。“居民都去上缴了，有人捡的时候用桶，还的时候也提着桶去的。”

据悉，普通的宋代钱币通常价值并不大，在文玩市场可以交易的普通宋代古钱币非常便宜，仅有部分特别版具有较大的收藏价值。