SOHO中国CFO被查 知情人士：并非没有依据

中国近日有网民爆料指SOHO中国首席财务官倪葵阳因涉嫌内幕交易被警方带走调查，公司多名高管也被调查，《环球时报》周三（7月6日）引述知情人士说，倪葵阳被查的消息并非没有依据。

《环球时报》指出，公开消息未具体指明倪葵阳所涉嫌的内幕交易，不过有报道称，倪葵阳利用已知内幕消息，在黑石收购SOHO中国案中利用股票套现，已被警察带走调查。

根据SOHO中国财报，倪葵阳于2008年7月加入公司，2018年10月担任公司首席财务官，在会计及财务方面拥有逾20年经验。

报道提到，黑石集团与SOHO中国就私有化进行谈判的消息早在2020年3月就传出，涉及交易价格约合258亿元人民币（约54亿新元）。2021年6月16日，黑石集团正式发出全面收购要约，拟取得SOHO中国控股权。收购价格为每股5港元（约0.9新元），总额约为196.2亿元人民币。

2021年8月6日，SOHO中国发布公告称，其与黑石集团的交易被中国市场监管总局依据反垄断法正式立案审查。2021年9月10日SOHO中国再发公告称，黑石集团将终止收购SOHO中国。SOHO中国一波三折的“卖身计划”最终折戟沉沙。

《环球时报》报道，在SOHO中国一年多的“卖身”过程中，每一个关键的交易信息传出后，股价就开始剧烈波动，出现暴跌或暴涨行情。在交易彻底告吹后，SOHO中国股价暴跌逾三成，自此一蹶不振。7月6日收盘后，SOHO中国市值仅剩下74.87亿港元（约13.4亿新元）。