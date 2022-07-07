当当指“华为陈春花事件”源于盗版书商：头条抖音成盗版魔指

华为星期三（7月6日）发声明称有关陈春花和华为的传言为不实信息，陈春花则发声明回应说，网上大量夸大、虚构她对华为的解读、评论，基本为不实信息，这些文章也并非她本人所写。当当网星期三晚上针对此事指责字节跳动创始人张一鸣“不好”，称上述事件源于盗版书商、个别自媒体，为销售盗版书籍做引流，公司屡屡发现盗版书店在头条和抖音非常活跃。头条追逐流量的导向，成了盗版书商的魔指。

当当网在微博发布的声明开篇就说，字节跳动以及尊敬的张一鸣董事长做得不好！“今天华为发声明，与陈春花教授无任何关系。此事上了头条热榜。此事源于盗版书商、个别自媒体，为销售盗版书籍做引流，将一两篇文章反复杜撰成不同版本，冠上抢眼球、甚至庸俗标题。”

当当指出，公司屡屡发现盗版书店在头条和抖音非常活跃。头条追逐流量的导向，成了盗版书商的魔指。

当当说，宇宙的尽头不是铁岭，头条的尽头也不是流量。当当专注推广阅读、销售图书20多年，公司希望不被头条和抖音上的盗版书商淹没。

当当最后说，请头条拿起强大的技术工具，保护正版、杜绝恶意炒作，让流量敞亮。也恳请头条同仁，想起阅读、想起书，想起当当。

华为星期三（7月6日）发声明说，近期网络上有1万多篇夸大、演绎陈春花教授对华为的解读、评论，反复炒作，基本为不实信息。华为与陈春花教授无任何关系，华为不了解她，她也不可能了解华为。

陈春花则发声明回应说，网上大量夸大、虚构她对华为的解读、评论，基本为不实信息，这些文章并非她本人所写，并称华为是她的学术研究案例之一。

陈春花在2017年1月发表了题为《与任正非先生：围炉日话》的文章，描述了2016年岁末，她与姚洋教授、田涛教授、孟平教授、曹轶教授，与华为创始人任正非见面交流的情景。其中提到，“任先生竟亲自开车带我们过去，我和姚老师都说，这该是史上最贵的‘司机’”

文章中的大量细节随后被各类自媒体不断演绎， 陈春花一度被描述为“华为军师”、“华为海军司令”，甚至有自媒体形容“任正非不顾华为高管的反对，坚持自己驾车接北大女教授陈春花”、“任正非口中做对的事就是请北大女教授陈春花指点迷津”等。

