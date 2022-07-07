台湾芒果输港冠病检测呈阳 涉事批次全部销毁

继澳门之后，台湾出口芒果冠病检测结果再次呈阳。香港食物环境卫生署食物安全中心星期三（7月6日）通报，因应有台湾进口芒果样本在澳门验出冠病病毒，中心已即时加强对同类产品的检测，并于6日收到卫生署的检测报告，指一个台湾进口芒果表面样本检测结果呈阳性，因此将涉事批次芒果全部销毁。

据香港食物环境卫生署官网消息，因应近日澳门的相关检测结果，食物安全中心随即联络澳门当局跟进，并加强检测，其间扣检一批33箱（共重约200公斤）由台湾进口的芒果，并抽取九个样本进行检测，化验结果显示一个芒果表面样本对冠病病毒检测呈阳性。



得悉检测结果后，食物安全中心已即时指示有关分销商将受影响产品停售及下架，并将涉事批次的芒果全部销毁。此外，食物安全中心也已派员巡查有关仓库，要求负责人进行彻底清洁和消毒。食物安全中心之后会继续加强对同类产品的检测。



据中时新闻网报道，台湾农委会说，目前未接获港方通知，但此措施不符合科学。防检局指出，依据香港规定，台湾输往香港的芒果无需检附植物检疫证明书，该局也未接获港方通知，另依据目前科学研究，并未发现有冠病病毒透过水果传染人，此措施并不符合科学。

防检局说，香港政府新闻公报中也说明，冠病病毒主要透过飞沫传播，病毒不能在食物或食物包装中繁殖。更凸显中国大陆、香港、澳门对相关食品及外包装检测冠病病毒的做法和科学依据是相互矛盾，呼吁香港当局应依照国际规范采行符合风险管控的适当措施，以维持贸易顺畅。

此前，澳门市政署上星期六（7月2日）通报，一批由台湾进口的芒果外包装样本于上星期五（7月1日）发现冠病核酸检测呈阳性，市政署随即启动应急预案，将五箱共重50公斤的涉事芒果全数封存，没有流入市面，将作销毁处理。由即日起，市政署暂缓涉事品牌商的入口申请，为期一周。这是三天内第二次在台湾芒果发现冠病核酸检测呈阳性。