成都居民将自有住房用于保障性租赁可新增一套购房资格

中国四川省成都市住建局官方微信号星期三（7月6日）发布《关于居民自愿将自有住房用于保障性租赁住房操作指南》(以下简称《操作指南》），居民自愿将自有住房用于保障性租赁住房，住房纳入保障性租赁住房房源库后，居民即可申请在出租住房所在限购区域取得新增购买一套住房资格。

这份《操作指南》对房源条件、认定程序、租赁对象、租金标准等一系列操作规范进行了明确。自2022年7月11日起施行，有效期五年。

在房源条件方面，申请纳入保障性租赁住房的居民自有住房，必须符合安全要求，同时还须符合以下3个条件：第一，已取得权属证书；第二，无权属纠纷且无查封登记、限制信息；第三，具备基本入住条件。

在认定程序方面，第一步是房源入库申请。居民应登录成都市保障性租赁住房管理服务平台，阅知《居民自愿将自有住房用于保障性租赁住房权利义务告知书》，从成都市保障性租赁住房管理服务平台的企业库中自愿选择一家运营服务企业，填写本人及住房相关信息，提交申请并上传本人身份证明，以及自有住房权属证书。

第二步是房源审核认定。成都市保障性租赁住房管理服务平台对居民和房源信息等数据进行比对核实后，运营服务企业对住房情况进行实地核查，与居民签订《保障性租赁住房运营服务协议》，拍摄上传影像资料，居民签署《居民自愿将自有住房用于保障性租赁住房承诺书》，经区（市）县住房保障部门审核通过后，住房纳入保障性租赁住房房源库并在成都市保障性租赁住房管理服务平台发布。

值得注意的是，住房纳入保障性租赁住房管理后，五年内不得上市交易（包括转让、市场租赁等），通过房屋交易和不动产登记系统进行限制，期限以房源纳入保障性租赁住房房源库之日起计算。因法院判决、继承等情形造成住房所有权转移的，该套住房仍须作为保障性租赁住房直至五年期满。存在违规违约行为的，将延长纳管期限。

租金收取方面，租金由出租人直接向承租人按月或按季度收取，不得一次性收取超过三个月的租金，押金不得超过1个月租金。在租金标准方面，保障性租赁住房租金接受政府指导，租金标准不超过市场租金的90%，且租金年涨幅不超过5%。

《操作指南》明确，住房纳入保障性租赁住房房源库后，居民即可申请在出租住房所在限购区域取得新增购买一套住房资格。

另外，居民一次或多次，将一套或多套自有住房用于保障性租赁住房，均只能新增一次性购买一套住房的资格。居民将名下唯一住房用于保障性租赁住房的，不认定为无房家庭。

在房源退出方面，有到期退出和提前退出两种情况。纳入保障性租赁住房管理5年期满后，不再继续纳管的，可申请退出保障性租赁住房房源库，同时解除上市交易限制。纳入保障性租赁住房管理后，住房未出租，居民也未申请新增购房资格或已经申请购房资格但未购房的，可申请提前退出保障性租赁住房房源库，经审核后可解除上市交易限制，同时取消该政策所支持的购房资格。

