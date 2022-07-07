首个中国产冠病中和抗体联合疗法药物实现商业化

首个中国产冠病中和抗体联合治疗药物开始商业化。腾盛博药生物科技有限公司（腾盛博药）及其旗下控股公司腾盛华创医药技术（北京）有限公司（简称“腾盛华创”）星期四（7月7日）宣布，其长效冠病中和抗体安巴韦单抗和罗米司韦单抗联合疗法在中国商业化上市。这也是首批抗体药物实现商业放行，标志着这一联合疗法正式开启商业化的重要里程碑。

根据澎湃新闻报道，安巴韦单抗和罗米司韦单抗联合疗法2021年12月获中国药品监督管理局（NMPA）上市批准，用于治疗轻型和普通型且伴有进展为重型（包括住院或死亡）高风险因素的成人和青少年冠病病毒感染患者，这是首个中国产冠病中和抗体联合疗法药物获批。

安巴韦单抗和罗米司韦单抗联合疗法于今年3月获中国卫生健康委员会批准纳入《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》。腾盛博药介绍，全球三期临床试验数据显示，这一联合疗法可使患者住院和死亡风险降低80%。全球多个独立实验室开展的活病毒及嵌合病毒实验表明，这一联合疗法对目前中国主要流行的奥密克戎亚型BA.2活冠病病毒变异株及以往所有广受关注的冠病病毒变异株均保持中和活性。目前，确认此联合疗法对BA.4/5和BA.2.12.1中和活性的进一步实验，包括活病毒分析，正在进行中。

腾盛博药2021年曾向全国21个城市的22家医院捐赠了近3000人份的安巴韦单抗和罗米司韦单抗联合疗法用于临床救治，​​​​​​目的是为了帮助控制由“德尔塔”变异株引起的疫情暴发。今年3月22日起，多个省市医疗保障局陆续执行了《国家医疗保障局财政部关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗保障的通知》的指示，将安巴韦单抗和罗米司韦单抗联合疗法纳入本地医保基金支付范围。

今年3月，腾盛博药曾宣布，腾盛华创与国药控股股份有限公司（国药控股）达成战略合作，双方将共同推进公司长效冠病单克隆中和抗体安巴韦单抗/罗米司韦单抗联合疗法在中国的商业化进程，包括药品储备、渠道分销、区域准入、及其它创新业务合作。

腾盛博药成立于2017年，2021年7月在港交所上市，主要业务领域是针对中国及全球重大感染性疾病（如乙型肝炎、COVID-19、人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染、多重耐药 (MDR) 或广泛耐药性 (XDR) 革兰氏阴性菌感染）及其它具有重大公共卫生负担的疾病（如中枢神经系统疾病）开发创新疗法。

截至星期三收盘，腾盛博药每股报8.83港元（约1.58新元），涨5.12%，市值63.82亿港元。

