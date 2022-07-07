台海军万吨玉山舰首次出海测试

台湾海军首艘万吨两栖船坞运输舰“玉山舰”星期三（7月6日）离开高雄港，进行首次出海测试。

据台湾《自由时报》报道，玉山舰历经漏水、积水事件后，7月6日上午首次以自身动力，离开高雄港出海测试，下午返航。未来几天，玉山舰将密集出海进行各项测试作业，为今年9月交舰给海军做准备。

目击玉山舰出海及返航过程的面簿粉专“船舶物语”指出，玉山舰于7月6日上午9时40分离开停泊码头，在台船11号及台船12号两艘拖船协助下，首次以自身动力在10时28分启航，开出高雄港，到港外的近海，进行海试作业，并于当天下午5时15分返回高雄港，5时50分靠泊台船88号码头。

从照片可见船艏方阵快炮及76毫米舰炮，前后甲板有不少工作人员，也能看到高挂的“玉山军舰”衔牌。“船舶物语”注解说：“开启她航海生命的一个重要里程碑，也是玉山军舰与大海的首次相遇。”

台船公司指出，玉山舰曾在5月测试时，发生船舱漏水、积水事件，经过排除后，得以进行海上测试。

玉山舰排水量高达1万零600吨，长153米、宽23米，最高航速21.5节，可载运全副武装部队250人，另预留233人空间，共637名乘员，并可载运粮架UH-60M运输直升机、两栖舟车，支援兵力作战。

玉山舰具备匿踪与电磁脉冲防护性能，以及野战医院级的医疗设备，武器包括76毫米舰炮、舰射飞弹发射器、方阵快炮系统，提升防空战力。