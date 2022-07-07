澳门掀粮食抢购潮 当局称物资充足吁勿囤积

澳门疫情持续扩大，星期三（7月6日）再新增146例冠病阳性案例，至今累计1087例病例，当地展开第五轮全民核酸检测，超市爆发抢购潮，市民争相购买粮食，当局呼吁居民理性购物切勿囤积。

根据《星岛日报》报道，澳门经济及科技发展局与消费者委员会称，会密切注意货品供需情况，持续巡查严防违法违规行为。目前粮油副食、消毒用品等民生物资库存充足，供应及价格稳定，呼吁居民理性购物切勿囤积。

因应冠病疫情发展，经科局及消委会自6月19日起至7月6日已巡查各区超市等零售场所。经巡查了解，各区超市人流及购物秩序大致正常，货品供应充裕，超市已因应销情加快补货及从速将货品上架。

当局同时呼吁市民，因应防疫，如发现有超市人流过多，可选择于其他时间错峰购物或到其他店铺选购，以免人群聚集增加病毒传播的风险。外出时应做好个人防护，遵守卫生当局的防疫措施，如戴好KN95口罩，并主动扫描场所码及出示健康码，保持一米距离等。

经科局及消委会再强调，各项防疫措施不会影响民生物资供应。经了解及综合统计，目前各类粮油百货食品供应稳定，货源不断。以大米为例，截至7月初的库存量约为129万公斤，食油库存约69万公升，即食面逾200万个，均相当于澳门约一个月的消耗量，石油气、消毒用品、罐头食品及其他生活百货用品的存量也保持充足及供应稳定及顺畅。

澳门出现迄今最严重的疫情，当地政府为了遏制疫情，星期二关闭了出现13例确诊病例的新葡京酒店。这是澳门两年多来首次关闭博彩场所。

澳门2020年2月曾因疫情关闭所有赌场15天。贺一诚解释说，当时是由于缺乏核酸检测配套措施，当局事后与赌场达成协议，承诺日后不会“一刀切”，只会关闭个别出现疫情的赌场。