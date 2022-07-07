山西省财政厅原厅长郑建国被开除党籍

据山西省纪委监委消息：经山西省委批准，山西省纪委监委对山西省人大财政经济委员会原副主任委员、山西省财政厅原厅长郑建国严重违纪违法问题进行了立案审查调查，决定给予郑建国开除党籍处分。

根据中央纪委国家监委网站发布的通报，经查，郑建国丧失理想信念，背弃初心使命，对抗组织审查；无视中央八项规定精神，违规收受礼品礼金；利用职权为他人谋取人事利益；由他人支付应由本人负担的费用；利用职务便利及职权或者地位形成的便利条件为他人在企业经营发展、财政资金拨付、工作调动等方面谋利，并非法收受他人巨额财物。

通报说，郑建国严重违反中共政治纪律、组织纪律和廉洁纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在中共十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经山西省纪委常委会会议研究并报山西省委批准，决定给予郑建国开除党籍处分；按规定相应调整其享受的待遇；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

公开资料显示，现年69岁的郑建国是山西沁水县人，本科学历。1971年4月参加工作，1975年8月加入中国共产党。

郑建国1990年8月出任山西省财政厅预算处处长；1994年11月出任山西省地方税务局党组成员、副局长；1998年4月至2003年3月，先后担任山西省财政厅党组成员、副厅长、党组书记、厅长；

2013年3月，郑建国进入山西省人大常委会任预算工作委员会主任；2013年4月，任山西省人大财政经济委员会副主任委员、山西省人大常委会预算工作委员会主任，直至2016年4月退休。