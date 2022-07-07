港民建联办学习习近平讲话座谈 谭耀宗：为争拗已久问题指明道路

中国国家主席习近平七一访港发表讲话，香港民建联星期三（7月6日）晚上在网上举办“学习宣传贯彻习近平主席重要讲话精神座谈会”，担任主讲的全国政协副主席梁振英说，习近平的讲话是“定海神针”，扫除社会上过往的猜测；另一主讲全国人大常委谭耀宗说，习近平讲话为香港争拗已久的问题指明了道路。

据香港01新闻报道，座谈会由全国政协委员、民建联主席李慧琼主持。李慧琼说，“民建联当前和今后一段时间的重点工作，就是认真学习贯彻落实习主席重要讲话精神，除了在民建联党内持续开展学习贯彻工作，还要深入地区、向市民进行宣讲，将习主席重要讲话精神带进社区。”

习近平在七一讲话时说，“一国两制”是好制度，没有任何理由改变，必须长期坚持。梁振英形容上述说法是“定海神针”，扫除社会上过往的猜测。他还建议学习国家的重要文献文件，包括习近平在在2017年十九大报告中关于“一国两制”的论述，以及2018年对香港澳门各界庆祝国家改革开放40周年代表团作的重要讲话。

谭耀宗则说，习近平在疫情不稳下仍访港发表重要讲话，反映对特区的高度重视和关怀并支持香港同胞。他提到，习近平讲话中谈及“保持普通法制度”，是希望香港未来将进一步发挥普通法的优势，配合国际金融中心发展。

此外，习近平在讲话中也提到，香港坚持实行行政主导体制，行政、立法、司法机关依照《基本法》和相关法律履行职责，行政机关和立法机关既互相制衡又互相配合，司法机关依法独立行使审判权。谭耀宗认为，这个说法是为香港争拗已久的问题指明了道路。

港区全国人大代表、民建联副主席陈勇说，所有公务员都应该认真学习习近平的七一重要讲话内容，而习近平重要讲话中提到“一国两制”会长期坚持，也给予国际很大的信心。

多名有官职的民建联成员也参与了座谈会，包括财经及库务局局长许正宇、政制及内地事务局副局长胡健民、财经事务及库务局局长政治助理叶俊廉、商务及经济发展局副局长陈百里、民政及青年事务局局长政治助理张进乐。

