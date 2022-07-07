美英情报部门示警中国商业间谍行为渗透西方 中国批无中生有

美国联邦调查局（FBI）和英国军情五处（MI5）主管星期三（7月6日）在英国情报部门的伦敦总部罕见发表联合演说，示警中国商业间谍行为渗透西方。

据法新社报道，美国联邦调查局（FBI）局长克里斯托弗·雷（ Christopher Wray）和英国军情五处（MI5）处长麦卡勒姆（Ken McCallum）对会上的官员和商业代表说，中国间谍在美英两国的威胁很大，并将持续增加。

麦卡勒姆说，英国军情五处已大幅扩大应对中国（间谍）运作的调查，“我们今天开展的调查要比2018年增多七倍，并将再持续增加同等数量的调查，同时保持对俄罗斯和伊朗隐秘威胁的显著监督。”

麦卡勒姆说：“面对中国共产党侵犯的，是在座各位，你们所开发和持有的世界领先专业知识、科技、研究和商业优势。”

克里斯托弗·雷说，中国对美国和英国，以及其他盟友构成的威胁既“复杂、持久且无孔不入”。他还说，中国“志在窃取你的科技，以及任何让你的行业可行的东西，用它来削弱你的生意，主宰你的市场。”

克里斯托弗·雷和麦卡勒姆也示警，如果中国大陆侵犯台湾，将严重瓦解全球商业活动，因此呼应西方企业保持高度警惕，并呈报任何威胁。

麦卡勒姆说：“中国共产党对我们的民主、媒体和司法体制感兴趣，但遗憾的是，却无意效仿，或为自身利益和采用。”

据中国驻英国大使馆官网消息，针对美国与英国情报部门负责人6日在联合发布会上声称，中国“偷窃” 西方科技和科研技术，干涉美国议员选举，是“最大的长期威胁”，中国驻英使馆发言人回应说，美英情报官员对中国的指责完全是无中生有，所例举的所谓案例纯属捕风捉影。“我们强烈谴责这种贼喊捉贼、欺世盗名的丑陋表演。”

发言人指出，美英情报部门才是任意对别国搞窃听、偷盗、渗透、颠覆的惯犯，早已臭名昭著。他们散布种种涉华谎话，目的是要抹黑中国政治制度，制造恐华排华情绪，并转移公众视线以掩盖自身的丑恶行径。他们这一图谋早已被识破，绝不会得逞。

发言人说，中国敦促美英情报部门认清历史大势，摒弃早已过时的冷战思维，停止散布“中国威胁论”，停止制造对立对抗。否则，它们只会进一步遭到中国人民和世界各国人民的坚决反对。