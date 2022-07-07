美驻港澳总领事：香港变另一内地城市不符任何人利益

美国驻港澳总领事史墨客星期三（7月6日）呼吁北京让“香港做回香港（let Hong Kong be Hong Kong）”，并说香港变成另一个内地城市，不符合任何人的利益，尤其是不符合中国的利益。

综合彭博社和《明报》报道，2019年7月抵港履新的史墨客据报即将任满离岗。他在美国国际战略研究中心（CSIS）的一个网上讲座中说，在北京的监管下，香港作为商业中心的角色正在迅速被侵蚀，他敦促北京不要进一步危害可以帮助香港发展的法律和价值观。

史墨客还表示，美国会继续就香港自由急速下滑的问题表达关注，但强调美国希望香港成功。

香港美国商会前会长早泰娜（Tara Joseph）在同场活动中说，香港曾是世界上做生意最好、最容易的地方之一，也是最容易生活的地方，无论你来自世界哪个国家，但现在变成了一个风险更大、与外界联系更少的地方。

中国国家主席习近平7月1日出席在香港会展中心举行的香港回归中国25周年大会暨香港特别行政区第六届政府就职典礼时强调，一国两制的最高原则是维护国家主权、安全、发展利益，制度经实践反覆检验，“这样的好制度，没有任何理由改变，必须长期坚持”！

习近平同时强调，“爱国者治港”必须落实。他说：“世界上没有一个国家、一个地区的人民会允许不爱国甚至卖国、叛国的势力和人物掌握政权。把香港特别行政区管治权牢牢掌握在爱国者手中，这是保证香港长治久安的必然要求，任何时候都不能动摇。”