西藏原副主席张永泽被双开 被指贯彻新时代治藏方略不坚决

西藏自治区政府原党组成员、副主席张永泽因严重违纪违法被立案调查后，被开除党籍和公职。

据中共中央纪委国家监委网站消息，日前，经中共中央批准，中央纪委国家监委对西藏自治区政府原党组成员、副主席张永泽严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

经查，张永泽毫无理想信念，背弃初心使命，政绩观严重扭曲，贯彻落实新时代党的治藏方略不坚决、打折扣，钻营算计、跑官要官，严重破坏任职地区和单位的政治生态，对抗组织审查，大搞迷信活动；严重违反中央八项规定精神，生活奢靡、贪图享乐，长期接受他人提供的高档宴请和服务；违反组织原则，不按规定报告个人去向，违规选拔任用干部；违规收受礼金，搞钱色交易；违规干预插手工程项目建设和环境评价审批工作；私德不修，家风败坏，对家人不管不教；靠环保吃环保，大肆进行权钱交易，利用职务便利为他人在工程承揽、职务调整等方面谋利，并非法收受巨额财物。

张永泽严重违反党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律和生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，是政治问题和经济问题相互交织的典型，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。

依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予张永泽开除党籍处分；由国家监委给予其开除公职处分；免去其第十届西藏自治区党委委员职务，终止其西藏自治区第十次党代会代表资格；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

西藏人大会议今年1月7日刚闭幕，中纪委国家监委8日就通报，张永泽涉嫌严重违纪违法，正接受纪律审查和监察调查。

张永泽由此成为今年首名落马的省部级官员，也是中共十九大以来西藏“首虎”。西藏上一名落马高官是2015年6月被查、隔年因受贿被判处13年徒刑的西藏人大常委会原副主任乐大克。