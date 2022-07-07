外资抢购中国ETF 寄望股市抛售已经结束

中国股市6月反弹，创一年半以来最佳单月表现，这是全球股市大溃败中为数不多的亮点之一。

据《华尔街日报》报道，iShares MSCI China ETF（MCHI）上个月上涨7.8%，而软件和服务类股权重较大的KraneShares CSI China Internet ETF （KWEB）跃升12%，与标普500指数8.4%的跌幅形成鲜明对比。根据路孚特理柏的数据，这两只最大的中国股票交易所交易基金各自管理着超过80亿美元（下同，约112亿新元）资产，合计占此类基金310亿美元总资产的一半以上。这两只基金在6月份都吸引了超过10亿美元的资金流入。

中国股市在3月中旬见底。此前，监管整治行动、中概股从美国交易所退市担忧、以及抑制需求的冠病封控措施创造了一个风险环境，一些人认为这种环境“不宜投资”，受此影响，中国股市在长达一年的时间里一跌再跌，市值蒸发一半左右。不久前中国国务院副总理刘鹤发表了一番利好市场的讲话，缓解了投资者的担忧，自那以来，中国股市出现反弹。

《华尔街日报》引述美国金瑞基金的首席投资官埃亨（Brendan Ahern）说，对ETF的需求反映了投资者对中国态度的转变。

“对中国的信心原本十分低迷”，埃亨说。“之前看淡中国股票的外国投资者正开始修正自己的看法。”

新近贸易方面还出现了有助于中国股市走势改善的曙光。美国财长耶伦和刘鹤周二通话时，讨论了美国对华关税议题，外界预计总统拜登可能取消特朗普政府对中国商品加征的部分进口关税。

不过，中国股票可能不适合那些回避风险的投资者。Strategas Securities的技术分析师和ETF策略师托德（Todd Sohn）说，过去一年，中国互联网股票的波动性几乎是标普500指数的两倍。

托德表示：“从中国市场的波动性来看，很难采取‘买入并持有’的策略；我不太建议大手笔配置中国资产。”

托德也说：“中国是全球屈指可数的几个正在放松（政策）的区域之一。我们很快就会判断出，这样做是否将带来更偏于负面的影响。涉足这些地区的投资，你需要具备非常强韧的心性毅力。”

全球大多数国家都在收紧货币政策，并收敛了财政刺激措施。与之相对的，中国则一直保持宽松的政策，试图阻止经济放缓。

当美国创几十年高位的通胀率迫使美联储以1994年以来的最大幅度加息时，中国央行在5月份将贷款市场报价利率（LPR）进行创纪录幅度的下调。中国还承诺采取一系列退税和减税措施，以实现之前设定的增长5.5%的宏大目标。LPR是制定其他贷款利率的基准。

伴随着货币和财政宽松措施的推出，中国已开始放松对消费者和企业的监管。

中国政府已着手降低动态清零防疫政策的严格程度，包括结束上海的全域封控以及将入境隔离时间缩短一半。防疫立场的这种转变有望刺激内需，包括引领经济活动在6月份实现自2月份以来的首次扩张。

中国监管机构在6月初批准发布几十款新游戏，这是将近一年来第二次批准游戏发行，对国内科技股形成支撑。这一政策转变推动中国互联网股升至三个月高点，视频和游戏公司哔哩哔哩应声跳涨20%，阿里巴巴上涨10%，这体现了监管放松对市场的影响。

“中国股市面临的许多挑战已经减弱。现在出现一些有利因素，对中国互联网领域而言尤其如此”，埃亨称。“投资者是想下山，不想上山。”