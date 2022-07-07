女诗人余秀华自曝被90后男友家暴 当地妇联：目前状态稳定

网传中国女诗人余秀华星期三（7月6日）在直播时与90后男友杨槠策发生激烈争吵，后续疑似遭到暴力对待。余秀华当晚发文称，自己被杨槠策“抽了上百个耳光”，但同时表示感谢其半年的陪伴，祝福他找到更好的人。该微博发布后冲上当晚热搜第一，并持续发酵。

综合天目新闻和澎湃新闻报道， 湖北钟祥市妇联星期四上午回应称，已第一间关注到余秀华被打事件，也去看望了。她目前状态稳定，个人没有提出诉求。

余秀华的经纪人胡涛星期四凌晨回应此事时透露，事件发生后，余秀华众多亲友已赶到她家中，目前二人已分手。

胡涛还说，余秀华的一位粉丝通过直播平台得知后，已于6日下午报警，经过警方协调，目前杨槠策已离开二人所在的横店村。

余秀华在文中称，杨槠策对自己很好，就是脾气暴躁。据她透露，这已经不是杨槠策的第一次家暴行为了，5月20日当天，一位女性给杨槠策发了1314、520，余秀华质问后被其掐脖子。

对此，胡涛证实说，“在外人看来，平时杨槠策和余秀华的关系比较融洽，但因为性格问题，两人在一起时会有一些分歧和口角。”他认为，打人和骂人的性质不同，暴力行为肯定是不能接受的。

天目新闻记者尝试联系杨槠策求证，多次占线后电话接通，对方回应称“不要再给我打电话了”，随即便挂断电话。

不过，余秀华随后又删除了有关被家暴的微博内容，并于当晚10点58分，更新了一条微博：“我这一生，走得实在辛苦，我一直咬牙坚持。如果我坚持不下去了。我希望刘信达，侮辱我的人，打我的人负法律责任。”

据了解，现年46岁的“脑瘫”诗人余秀华和90后男友杨槠策相识于去年冬天，并于去年12月24日确定男女朋友关系。今年1月1日，杨槠策发布了一条抖音视频首次公开两人的恋情。4月29日，杨槠策和余秀华拍摄了一组婚纱照。照片曝光后，在网上引发巨大关注。