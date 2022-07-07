南京女大学生被害案：一人死刑两人死缓

南京女大学生被害案星期四（7月7日）作出一审判决，一人以故意杀人罪被判处死刑，两人以故意杀人罪被判处死刑，缓期两年执行。

据“西双版纳州中级人民法院”微信公众号消息，2022年7月7日，云南省西双版纳傣族自治州中级人民法院一审公开宣判被告人洪峤、张晨光、曹泽青故意杀人，被告人洪峤、祁文强盗窃一案。

根据宣判，对洪峤以故意杀人罪判处死刑，剥夺政治权利终身，以盗窃罪判处有期徒刑两年六个月，并处罚金1万元（人民币，下同，约2091新元），数罪并罚，决定执行死刑，剥夺政治权利终身，并处罚金1万元；对张晨光、曹泽青分别以故意杀人罪判处死刑，缓期两年执行，剥夺政治权利终身；对祁文强以盗窃罪判处有期徒刑两年，并处罚金8000元。

法院审理查明，被告人洪峤与被害人李某月（女，殁年21岁）是恋人关系，后两人发生矛盾，洪峤产生杀害李某月之意，并邀约被告人张晨光、曹泽青多次商议杀害李某月的计划。

2020年7月6日，洪峤等三人在江苏省南京市选定云南省勐海县普洱茶公园为作案地点，由洪峤诱骗李某月前往勐海县，同时提供资金及作案工具，后洪峤带领张晨光、曹泽青多次演练杀人方法并交待作案细节和定时汇报等要求。9日上午，张晨光、曹泽青到达勐海县。当晚，李某月被诱骗至作案地点，曹泽青、张晨光将李某月杀害并掩埋。

2019年5月，被告人洪峤指使被告人祁文强在江苏省南京市某度假区盗窃一台单目夜视仪（价值1万8000元人民）。

法院认为，被告人洪峤、张晨光、曹泽青故意非法剥夺他人生命，三名被告人的行为均构成故意杀人罪。被告人洪峤、祁文强以非法占有为目的，秘密窃取他人数额较大的财物，两名被告人的行为均构成盗窃罪。洪峤犯故意杀人罪、盗窃罪，应数罪并罚。在故意杀人共同犯罪中，洪峤是犯意提起者、策划者、指挥者，并提供作案费用，诱骗被害人至案发地，张晨光与曹泽青积极参与策划、分工合作杀害被害人，三名被告人均是主犯，其中洪峤的地位最高，罪责最为突出。

洪峤因与被害人恋爱纠纷，精心策划犯罪，指使张晨光、曹泽青将被害人杀害并掩埋，犯罪情节特别恶劣，罪行极其严重，认罪、悔罪态度差，主观恶性深，人身危险性大，依法予以严惩。张晨光、曹泽青在共同犯罪中的罪责小于洪峤，且归案后如实供述犯罪事实，认罪态度好，判处死刑可不立即执行。

在盗窃共同犯罪中，洪峤首起犯意，指挥祁文强具体实施盗窃行为，两名被告人均是主犯，其中洪峤的罪责更为突出。祁文强到案后主动交代盗窃犯罪事实，构成自首，依法可以从轻处罚。法院遂作出上述判决。

在案件审理期间，附带民事诉讼原告人李胜、陈寿萍要求严惩被告人、自愿放弃赔偿，向法院申请撤回附带民事起诉，法院裁定予以准许。

被害人近亲属、部分人大代表、政协委员、媒体记者及群众代表旁听了宣判。