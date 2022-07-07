中国住建部将指导地方出台推动机关事业单位车位错时共享等政策

中国住建部建筑节能与科技司负责人张雁星期四（7月7日）说，为提高基本停车需求保障水平，加强停车资源共享，将指导地方出台推动机关事业单位车位错时共享等政策制度，为居民停车提供综合解决方案。

根据澎湃新闻报道，在国新办举行的稳定增加汽车消费国务院政策例行吹风会上，有媒体提问，住房和城乡建设部在加强城市停车设施建设方面有哪些工作考虑？

张雁回答说，为加快补齐城市停车设施供给短板，2021年5月，国务院办公厅转发国家发展改革委、住房城乡建设部、公安部和自然资源部四部委《关于推动城市停车设施发展的意见》，各地结合实际制定了具体的实施措施，通过扩大增量、盘活存量等多种方式，加强城市停车设施建设，推动缓解群众“停车难”问题，取得了积极的成效。今年1至5月，各地结合城镇老旧小区改造，新增停车位26.94万个，与去年同期相比，增加2.3万个、提升9个百分点，得到普遍欢迎。

张雁说，下一步，住房和城乡建设部将认真贯彻落实中共中央关于“疫情要防住，经济要稳住，安全要守住”的决策部署，围绕促进汽车产业健康发展和推动城市高质量发展的要求，会同有关部门指导各地多措并举，进一步加强城市停车设施建设。

一是提高基本停车需求保障水平。指导各地在新建居住社区中，严格按照城市停车规划和居住社区建设标准来建设停车设施。推动规划人口规模大于50万人的城市，在普通商品房建设中，按照1户1车位来配建停车位。结合城镇老旧小区改造等城市更新行动,通过内部挖潜增效、片区综合治理等方式，积极扩建新建停车设施。同时，加强停车资源共享，指导地方出台推动机关事业单位车位错时共享等政策制度，为居民停车提供综合解决方案。

二是围绕医院、学校、商圈、交通枢纽、旅游景点等重点区域的停车需求，充分利用城市“边角”地块，合理利用人防工程、公园绿地地下空间等，挖潜增建停车设施，鼓励建设停车楼、地下停车场、立体停车库等多种集约化停车设施。推动各地积极采用资源共享、价格调控、临时停车等措施，提升泊位使用效率。

三是会同相关部门进一步研究完善停车收费政策，强化资金用地政策保障。健全有利于吸引社会资本的停车收费机制，科学制定差异化收费标准，并建立动态调整机制。积极培育和发展城市停车设施建设运营的市场化主体，鼓励各地对符合条件的停车设施建设项目，制定出台资金、土地等方面的支持政策。