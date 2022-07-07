刘结一：实现中华民族伟大复兴不可逆转

中国大陆国台办主任刘结一星期四（7月7日）发文指出，当前，实现中华民族伟大复兴进入不可逆转的历史进程，中国共产党更有条件、更有信心、更有能力完成祖国统一大业。

据中新社报道，刘结一在《人民日报》发表题为《在新时代新征程上奋力推进祖国统一进程》的文章中指出，解决台湾问题、实现祖国完全统一，是中国共产党矢志不渝的历史任务，是全体中华儿女的共同意志，是实现中华民族伟大复兴的必然要求。

他说，中共十八大以来，以中共总书记习近平为核心的党中央全面推进对台工作理论和实践创新，牢牢把握两岸关系主导权和主动权，不断强化祖国完全统一的时和势。新时代新征程上，中国共产党要深入学习贯彻新时代党解决台湾问题的总体方略，奋力推进祖国统一进程。

刘结一从新民主主义革命时期、社会主义革命和建设时期、改革开放和社会主义现代化建设新时期、中国特色社会主义新时代等，介绍了中国共产党为祖国统一接续奋斗的光辉历程。

他说，中国特色社会主义新时代，中国共产党把握两岸关系时代变化，丰富和发展国家统一理论和对台方针政策，确立坚持“一国两制”和推进祖国统一基本方略，提出新时代推进祖国和平统一的五项重大政策主张，明确坚持和完善“一国两制”制度体系、推进祖国和平统一是坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的重要内容，提出新时代党解决台湾问题的总体方略。

刘结一指出，中国共产党立足中华民族根本利益，准确把握历史大势，有效驾驭台海复杂局面，牢牢把握两岸关系主导权和主动权，引领两岸关系发展正确方向。推动实现1949年以来两岸领导人首次会晤、直接对话沟通，取得历史性突破，树立新的里程碑。坚持一个中国原则和“九二共识”，推动两岸各界对话协商迈出重要步伐。秉持“两岸一家亲”理念，不断深化两岸融合发展，持续增进台湾同胞福祉，广泛汇聚共同迈向和平统一的磅礴伟力。强化塑造反“独”促统大势，坚决遏制“台独”分裂行径和外部势力干涉，坚定捍卫国家主权和领土完整，巩固和发展国际社会一个中国格局。