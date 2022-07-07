孙春龙等人违规入苍山寻驼峰航线失事飞机共被罚1.75万人民币

“老兵回家”公益项目发起人孙春龙今年5月带领团队，进入苍山寻找80年前在“驼峰”航线坠毁的“中航60号飞机”，因短暂失联引发舆论关注。这次行动随后也被指违反《苍山保护管理条例》。孙春龙星期四（7月7日）在朋友圈发布的行政处罚决定书显示，因为未经批准进入苍山保护管理范围，他被罚款3000元（人民币，下同，约600新元）。

根据澎湃新闻报道，孙春龙在朋友圈发布了一纸行政处罚决定书，该处罚决定书由苍山洱海国家级自然保护区管理局于7月1日作出。

处罚决定书显示，5月16日，苍山洱海国家级自然保护区管理局对孙春龙未经批准进入苍山保护管理范围的行为立案调查。经查：5月12日，孙春龙通过微博平台发布信息，先后组织了包括其在内的24人，以“前往驼峰航线寻找中航60号飞机”为由，未经批准进入苍山洱海国家级自然保护区核心区。5月15日8时50分许，搜寻人员在苍山洱海国家级自然保护区核心区域发现孙春龙等七人，经劝导后配合搜寻人员离开苍山保护管理范围。

苍山洱海国家级自然保护区管理局认为，当事人未经批准进入苍山保护管理范围的行为，违反了《自然保护区条例》和《苍山保护管理条例》相关规定，已构成未经批准进入苍山保护管理范围的违法行为。

鉴于孙春龙系该次活动的组织、策划人员，在整个活动中起主导作用，但是，在管理局调查过程中，积极配合调查，态度较好。故依据《苍山保护管理条例》的相关规定，决定对孙春龙罚款3000元。

孙春龙发布的转账截图显示，他已缴纳3000元罚款。同时，孙春龙表示，进入苍山保护区的其他人分别被罚1000元或2000元，总计被罚1万7500元。“我负全部责任，他们只是听从我的安排，罚款我全部认。”

孙春龙寻找的中航60号飞机于1942年坠毁，是中国航空公司在驼峰航线坠毁的第一架飞机。据悉，飞行员和副驾驶都是美国人，报务员是中国人。当时是准备飞往印度，可能因为大雾坠落在苍山。

孙春龙星期四受访时说，后续他还会继续寻找“中航60号飞机”，最近会向大理方面提交进入苍山的申请。