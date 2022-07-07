香港即日起暂缓航线熔断机制 加强抵港人士检测

香港特区政府星期四（7月7日）发布公告说，经初步检视数据和科学分析，由即日起暂缓航线熔断机制，直至另行通告。

综合香港《明报》《星岛日报》报道，港府认为，持续加强为抵港人士进行更频密的核酸检测会更有效阻断输入个案。

港府解释，在机场“检测待行”及指定检疫酒店的核酸检测已能发现绝大部分输入个案，而输入个案带来的风险对香港疫情影响相对较低，认为现阶段继续实施熔断机制对阻止输入个案的效益不大，所以决定暂缓航线熔断机制直至另行公告，目前正按机制停飞的航班也可受惠重飞。

港府说，大量乘客会因航线熔断而打乱赴港行程，以航线熔断五天为例，影响的赴港人士数以千计，加上7、8月份属海外港人，尤其是负笈海外的香港学生的回港高峰期，认为熔断机制造成的社会成本相当大，为留学生及其家庭带来不必要困扰。

港府相信，新措施可更精准和更有效阻断输入个案流入社区，以最低的社会成本达致最大抗疫效益的目标。

国泰航空欢迎港府的新安排，认为有助于减少乘客赴港的不便，还说因应最近多项调整措施，将努力恢复更多客运及货运航班。

香港旅游促进会总干事崔定邦欢迎港府暂缓航线熔断机制的安排，形容港府这次的做法是德政，有利于在外地等待回港的大批巿民。

崔定邦指出，目前正值暑假，回港的香港家庭及学生众多，当有航班因为熔断要停飞，赴港的人士未能入住已预订的检疫酒店，还要重新订机票和酒店，回港的难度因此增高。

不过香港雇用公会主席陈东风担忧，香港检疫房间严重不足，即使菲律宾及印尼往返香港的航班未曾熔断，但目前一房难求，外佣和许多身处外地的港人也无法入境，期望政府可以放宽隔离天数及增加检疫房间供应，例如将七天隔离缩短至三天，变相可加快酒店房间流动。

港府也宣布，会持续加强入境人士在机场、检疫期间及检疫期后的核酸检测，增加抵港人士检测次数，星期五（8日）起会要求抵港人士于指定检疫酒店检疫时，在第三天接受多一次核酸检测，相信更有助尽早发现感染者，阻断输入个案流入社区。