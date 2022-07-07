被谢龙介指控贪污 台南市长黄伟哲研议提告

国民党台南市长参选人谢龙介北上指控台南市长黄伟哲贪污，黄伟哲则称，对于事实不符的部分，会研议提出法律诉讼。

综合台湾《联合报》和汇流新闻网报道，谢龙介星期四（7月7日）北上举行记者会，直指黄伟哲派律师向当地灵骨塔业者收款720万元（新台币，下同，约33万8295新元）。由于业者向市府行贿属不法行为，谢龙介星期五（8日）将提告上述业者，希望一切尽快进入司法调查。

谢龙介指出，该案发生在2019年7月，一名灵骨塔业者在工程完竣后拿到完工证明，向台南市政府申请变更设置人，台南市政府却设计一张对照表，要求使用时要经市府同意，以此卡了业者一年多，甚至当事人找上议员开协调会也无效。

谢龙介说，直到2020年9月27日，议员约出黄伟哲在台南神田日本料理吃饭，当天即预告“约一个可以详谈的地方”；同年10月1日，共六人约在台南桃山料理店，黄伟哲律师当天向李姓业者开价1000万元，黄伟哲也说“你要帮忙别人，别人才会帮忙你”，双方商议先以三年，每月20万元的顾问费名义支付720万元，待取得执照后，再支付其余280万元。

谢龙介说，业者分别在10月16日汇款220万元给该律师事务所，11月12日又汇200万元，11月13日再汇300万元，都有汇款单为证。总计业者前前后后在三年内，与黄伟哲阵营见了六次面。

黄伟哲受访时说，整件事情就是台南市议员带着民众的陈情，他接受陈情之后，先行离开，大概就是这样的情形。至于这个案件本身有对其他相关当事人，有抹黑或有不实的部分，黄伟哲表示尊重他们的做法，但对于市府跟市长本人如果有抹黑部分，对于事实不符的，会研议提出法律诉讼。

黄伟哲强调，此为恶意抹黑的选举手段，企图影响社会大众对他本人清廉形象的判断，他要严厉谴责谢龙介与所有想以此达成不法目的特定人士。

为捍卫自身清白，黄伟哲将提起诽谤告诉，并追究相关法律责任。黄伟哲强调，本来期待一场高格调的君子之争，但谢龙介为了选举做抹黑，感到很遗憾。