中国工信部：将做好汽车芯片和上游原材料保供稳价工作

中国商务部会同工业和信息化部、住房和城乡建设部等16部门发布《关于搞活汽车流通 扩大汽车消费的若干措施》（下称《若干措施》），出台了6方面、12条相关政策措施。中国工信部装备工业一司负责人郭守刚星期四（7月7日）回答媒体相关提问时说，将积极营造良好使用环境。加强行业运行监测研判，做好汽车芯片和上游原材料保供稳价工作，保障产业链供应链畅通稳定。

据澎湃新闻报道，郭守刚在国新办举行的稳定增加汽车消费国务院政策例行吹风会上说，近年来，中国把握新一轮科技革命和产业变革趋势，率先明确了发展新能源汽车的国家战略，相关各方主动作为，密切配合，奋力推动产业发展取得显著成效。

郭守刚说，今年以来，受疫情多点散发等因素影响，汽车产业发展受到了一定冲击。支持新能源汽车购买使用是稳定和扩大汽车消费，保障产业平稳运行的有效途径。下一步，工信部将按照国务院决策部署，落实《若干措施》要求，会同相关部门进一步扩大新能源汽车推广规模，为促进汽车消费、稳定经济大盘作出积极贡献。

郭守刚说，一是持续提升产品供给质量。持续完善新能源汽车安全技术标准，提升动力电池热失控报警、安全防护、低温适应等性能水平，让消费者放心购买、安心使用。推动电动化与智能网联技术融合发展，开发更多适合消费者的服务功能，持续提升驾乘体验，催生更多购买需求。

二是积极营造良好使用环境。加强行业运行监测研判，做好汽车芯片和上游原材料保供稳价工作，全力保障产业链供应链畅通稳定。落实国务院稳定增加汽车等大宗消费要求，鼓励有条件的地方出台有含金量的促消费政策。抓紧研究明确新能源汽车车购税优惠延续等支持政策，优化“双积分”管理办法，做好与补贴退坡的有效衔接。开展好新一轮新能源汽车下乡活动，组织实施公共领域全面电动化城市试点，加快充换电设施建设，推动实现信息共享、统一结算。

谈及破除新能源汽车市场地方保护问题，郭守刚表示，2022年3月中共中央、国务院印发的《关于建设全国统一大市场的意见》明确提出“加快清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法”，《反垄断法》规定不得对外地商品设定歧视性措施，《若干措施》也提出不得设定本地车型备案目录和不合理车辆参数指标。前期工信部已经联合相关部门针对地方保护问题开展了专项督查，后续将加强对地方政策措施的监督核查，推动建设高效规范、公平竞争、统一开放的全国大市场，为中国新能源汽车规模化发展营造良好环境。

此外，中国商务部副部长盛秋平在同一场合回答汽车消费政策相关问题时说，今年以来，受疫情多点散发等因素影响，中国汽车市场承压加大，汽车消费下滑明显，特别是4至5月降幅较大，形势较为严峻。

盛秋平说，商务部会同16部门出台搞活汽车流通、扩大汽车消费的政策措施，一是对国务院5月印发的《扎实稳住经济的一揽子政策措施》中稳定增加汽车消费相关政策措施的细化落实。

二是针对新能源汽车市场存在地方保护、车辆充电不够便利，二手车市场“小散弱”、交易登记有待优化等问题，提出更多针对性强、务实管用的有力举措，力求通过政策靠前发力、适当加力，进一步促进汽车市场潜力释放。

盛秋平说，相信随着疫情得到有效控制和各项政策措施发力见效，汽车消费将持续回稳复苏，下半年汽车消费有望实现较快增长，为稳定宏观经济大盘发挥积极作用。