台湾每周入境总量即日起增至4万人次

台湾放宽边境管制人数总量，中央流行疫情指挥中心星期四（7月7日）宣布，入境总数上限从原本每周2万5000人次，增至每周4万人次。

综合台湾《联合报》和中时新闻网报道，台湾行政院长苏贞昌7日听取卫福部报告后，考量医疗量能已恢复充足，指挥中心正调降专责病房，为促进经济活动，将进一步放宽边境管制人数总量。中央流行疫情指挥中心当天宣布，即日起调增入境总人数至每周4万人次。

卫福部长陈时中暌违一周，7日亲自主持中央流行疫情指挥中心记者会。

指挥中心说，自6月15日起台湾调整入境检疫天数从原本“7＋7”改为“3+4”，三天居家检疫+四天自主防疫，并同步调控入境总人数为每周2万5000人次。新入境方案已执行近三周，经持续滚动检讨国际与台湾疫情，以及台湾防疫与医疗量能，即日起调增入境总人数为每周4万人次。

陈时中说，整体需求越来越高，包含台湾民众返台、暑假期间，经济活动等因素。考量这波疫情推估，低推估到达每日10万人，高推估20万人，这波疫情整备都以高中低来做整备，这段时间看起来一直往下走，疫情规模在预期内，所以相关整备无论是分流、药物等，都有足够因应。BA.4、BA.5变异毒株看起来染疫速度会更快，但重症率没有更高，为了加强国际交流，满足台湾民众出游期待，因此调升入境总人数。

指挥中心也宣布，自7月14日零时（航班表定抵台时间）起，先行放宽台湾民众及持有效居留证、以及所有来台转机者，搭机前得免持两日内PCR报告，但境外筛检阳性者，自采检日起七日内应暂缓搭机，以维护航空及社区防疫安全。指挥中心将持续监测境外变异株及旅客入境筛检确诊情形等，滚动检讨，并于必要时修正重启此措施。