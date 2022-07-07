李克强主持国常会 强调守牢信息安全

就在外媒报道有匿名黑客正兜售据称从中国警方数据库窃取的海量公民数据之际，中国政府在一项例常会议上强调了守牢信息安全的重要性。

据中新社报道，中国总理李克强周三（7月6日）主持召开国务院常务会议，强调要守牢信息安全，同时要完善安全管理规定，提高安全防护能力，依法保护个人信息、隐私和企业商业秘密。

会议也提到，要对违规使用信息、滥用信息等各类侵犯个人和企业合法权益的行为，要依法依规严肃查处。

美国《华尔街日报》报道，一名黑客上周四（6月30日）在一个高人气网络犯罪论坛上发帖，将相关数据待售一事广而告之，帖子从上周末开始在社交媒体上流传，并说该数据缓存包括数十亿条窃取自上海警方的记录，含有涉及10亿中国公民的数据，叫价约20万美元（28万新元）。

香港《星岛日报》指出，如果事件属实，这将会是中国有史以来最大规模的数据泄露。不过，目前官方没有对这条消息加以证实或回应。

彭博社引述跨国咨询公司StoneTurn的管理合伙人哈特维森（Daron Hartvigsen）说，中国迟早都会经历这种规模的攻击事件，但中国过去通常不被视作犯罪网络攻击的可行目标，黑客通常会瞄准可能进行敲诈勒索的目标，目前尚不清楚黑客在中国的这类行动是否会带来跟外国类似的经济回报。