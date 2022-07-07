中国国航董事长宋志勇履新民航局长

中国民航局官网显示，民航局局长易人。中国国航董事长宋志勇接替冯正霖，成为新任民航局局长。

根据中国民航局官网星期四（7月7日）更新的“领导信息”一栏，宋志勇为交通运输部党组成员，中国民用航空局局长、党组书记。

据第一财经报道，在此之前，宋志勇担任上市公司中国国航的董事长，以及国航母公司中航集团董事长，党组书记。

现年57岁的宋志勇毕业于中国空军第一飞行学院飞行专业，正高级飞行员，1987年进入国航工作后，曾任国航飞行总队，并开过专机。

值得注意的是，2020年底，宋志勇才刚刚升任中航集团董事长，党组书记，此次调任民航局长后，意味着国航也要随之人事变动，民航的新一轮人事调整再次启动。

目前，谁接替宋志勇在国航的职务尚未明确，而国航现任总经理马崇贤也是在2021年才刚刚履新。

在国航之前，原南航集团总经理马须伦也是在2020年11月刚任南航集团董事长，当时1957年出生的南航集团董事长王长顺因年龄退职，而南航总经理韩文胜也是在半年后的2021年5月才明确。

报道指出，对于新任中国民航局局长来说，由于疫情的反复对航空业的影响深远，如何让民航业中的各企业更好的活下去，是摆在其面前的当务之急。

去年，民航全行业亏损超过800亿（人民币，下同，约167亿新元），今年前两个月又亏了222亿，4月亏损更是达到史上最高。今年一季度，所有上市航空企业没有一家获得盈利。

与此同时，国际油价的不断攀升，也使航空公司的第一大成本支出不断增加，航油价格已经比年初翻番。

此外，如何更好的保障中国民航的飞行安全也面临挑战。目前，上半年发生的“321”空难原因仍在调查，而航班量大幅减少之下，飞行，机务等一线人员也是压力巨大。

据了解，65岁的前任民航局局长冯正霖，已增补为第十三届全国政协委员、经济委员会副主任。