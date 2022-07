美参议员斯科特今起访台三天

美国联邦参议员斯科特(Rick Scott)星期四(7月7日)下午抵台,展开三天访问,期间将会见台湾总统蔡英文和行政院长苏贞昌。

据台湾外交部官网消息,美国联邦参议员斯科特7月7日至7月9日访台,外交部表达诚挚欢迎。

台湾外交部政务次长田中光7日下午代表台湾政府前往接机。访团在台期间将与蔡英文和苏贞昌会面,接受外交部长吴钊燮款宴,并与行政院经贸谈判办公室副总谈判代表杨珍妮视讯会晤,双方将就台美安全与经贸关系等议题广泛交换意见。

台湾外交部称,美国参议员斯科特对台湾高度友好,曾在美国国会数度提出友台议案,包括去年2月提出“防止台湾遭侵略法案”(Taiwan Invasion Prevention Act)、今年3月提出“透过金融制裁阻止中国大陆侵略台湾法案”(Deterring Communist Chinese Aggression Against Taiwan Through Financial Sanctions Act),以及今年5月间连署由联邦参院外委会发起的联名函,吁请拜登总统将台湾纳入印太经济框架(IPEF),并曾两度连署支持台美洽签双边贸易协定(BTA)联名函等。美国参议员斯科特更曾于今年4月拜访驻立陶宛台湾代表处,成为首位造访台湾代表处的美国国会议员。

此为今年4月美国联邦参议员格雷厄姆(Lindsey Graham)及5月底联邦参议员达克沃丝(Tammy Duckworth)两团访台后,今年第七位访台的美国联邦参议员,彰显美国国会对台湾长期以来的坚定支持与承诺。

台湾外交部相信美国参议员斯科特首度造访台湾,将有助强化台美关系,并进一步深化双方在各领域的合作伙伴关系。