“雪糕刺客”令平价雪糕雪莲受追捧销量暴涨

中国高价网红雪糕钟薛高“31度高温不化”等争议视频传出后，“雪糕刺客”成为互联网上的热点话题。 与此同时，一些传统经典的老牌平价雪糕开始受到追捧，其中一款定价为0.5元（人民币，下同，约0.1新元）的“雪莲”冰块7月以来在外卖平台销量暴涨199%。

综合“快科技”和“上海周到”报道，这款13年来从未涨价的雪糕还被网民起名为“雪糕护卫”，以显示和“雪糕刺客”的反差。

除了“雪莲”外，其他老牌传统雪糕近期销量也大涨。美团平台数据显示，平价雪糕订单量6月突破百万单，“雪糕批发”的相关搜索量同比去年上涨323%，包括上海在内的五地是雪糕外卖批发“大户”，销量最高。品牌方面，除了“雪莲”7月以来在外卖平台销量暴涨199%外，光明冰砖在外卖平台销量环比上涨88%。

平台数据显示，目前外卖销量前五的雪糕分别为：伊利苦咖啡、巧乐兹巧脆棒、蒙牛绿色心情、伊利布丁系列、伊利奶提子。从整体订单价格来看，三元以下的雪糕占比超过70%，3元至10元区间的平价雪糕增长最快，订单同比增长超150%。

消费者对雪糕即时消费的热情，加速了传统小卖部、冷饮批发店等本地零售小店入驻外卖平台。在线上购买的雪糕中，“别化了”是消费者在雪糕相关订单里的高频备注。