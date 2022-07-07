民进党团吁停办海峡、双城论坛 改为政府间对谈

第14届海峡论坛将于7月中旬在厦门举行，台北市长柯文哲也认为上海和台北市联办的双城论坛应该续办。对此，民进党立院党团干事长郑运鹏星期四（7月7日）说，无论台湾由哪个政党执政，政府与政府的对话，才是正确、合适的方式，呼吁国民党跟民众党、台北市长柯文哲应该要停办海峡和双城论坛。

据中时新闻网报道，民进党立院党团7日开“两岸政府对谈才是正途”记者会。郑运鹏在会上说，国民党要跟对岸进行海峡论坛，台北市长柯文哲也认为应该要继续主办双城论坛，民进党要提出严肃正确的呼吁，全世界政党政治、民主政治、“国家”与“国家”间正常往来，台湾跟中国大陆之间应是政府与政府之间的对谈，这才是正途。

他强调，全世界没有政党可以跨越“国家”的分际和立场，去跟另一个“国家”的政党或政府对谈，这都是不对等的，虽不能说是出卖“国家”的行为，但会造成国际误解及两“国”秩序混乱。

郑运鹏强调，不同“国家”政党之间的交流不应该继续，国民党应该要呼吁共产党让两岸之间变成政府对政府的对谈，无论谁执政都应该尊重台湾的执政者。

他说，在野党开了后门，国民党执政时用党对党的平台，才会造成中国大陆不跟台湾政府谈。“这些论坛可以取消，应该是政府跟政府之间谈”。俄、乌两国即使在战争还是可以对谈，任何政党都不能跳过“国家”主权，走小路、开小门的作法，只会让两岸关系没办法进入正常状态。

郑运鹏呼吁，国民党跟民众党、台北市长柯文哲应该要停办海峡和双城论坛，即使民进党是执政党，党内任何人也无法资格代表台湾、代表中华民国去跟对岸谈，只有政府与政府间的对谈。

民进党立院党团副书记长王美惠说，中国大陆现在的做法，便是不断透过欺压台湾农渔民的心血，来试图打击台湾。从去年开始，凤梨、莲雾、石斑鱼、白带鱼、竹荚鱼，到现在的芒果无一幸免。连包装被验出冠病病毒，这种国际无法接受的说法，都成为中国大陆的理由。

她批评，对岸始终拿不出相关证据，更可以合理怀疑，是不是中国大陆境内疫情太严重，反过来感染台湾的水果？对岸销毁相关农渔产品，如此糟蹋食物，是要“被雷公劈死”的行为。这些产品都是台湾农渔民，辛辛苦苦培育长时间的心血结晶，不应该如此被糟蹋。