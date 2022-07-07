中国首只人工繁育成活兔狲已一岁有余

中国唯一一只人工繁育兔狲“狲大娘”已成长为1岁2个月。这是中国首次实现兔狲人工繁育成功，填补了中国在该领域的空白。

兔狲作为一种古老的猫科动物，有650万年的历史。由于自身免疫系统不健全，对于一般猫科动物危害不大的弓形虫病，对于兔狲幼崽致死率却极高。兔狲繁育曾困扰全世界数十年，在中国更是从未成功繁育成活。

据中新社报道，西宁野生动物园是中国唯一饲养展示兔狲的动物园，有五只高原亚种兔狲，为全球仅有的五只圈养纯种高原亚种兔狲。分别是“狲思邈”，雄性；“狲尚香”，雌性；“狲小满”，雌性；“狲小妹”，雌性；以及刚满一周岁的人工繁育兔狲“狲大娘”。

据介绍，饲养员去年3月观察到“狲思邈”和“狲尚香”发生交配。大约两个月后，通过监控发现“狲尚香”诞下一崽，在之后又陆续产下三崽，其中一只为死胎。后期观察发现，三只成活幼崽为一雄两雌，分别为“狲大娘”、“狲大郎”和“狲二娘”。

“狲尚香”亲自饲养三个孩子一个多月之后，为增加小兔狲成活的几率，动物园工作人员将“狲大娘”和“狲大郎”拿出来进行人工育幼，最小的“狲二娘”由狲尚香继续育幼。

不料当它们刚刚满3个月，陆续开始出现了腹泻、呕吐等病症。据报道，西宁野生动物园和中国农业大学动物医学院的团队经过将近一个月的治疗和防控，终于控制住了园区出现的一种新型猫瘟。但最终“狲大郎”和“狲二娘”最终都医治无效死亡，只有最强壮的“狲大娘”活了下来。

中新社引述西宁野生动物园副园长齐新章说：“此次兔狲繁育成活为园区小型猫科动物繁育奠定了基础，我们将充分总结兔狲繁育的经验和教训，争取在兔狲繁育上取得更多成绩，并在荒漠猫等其他小型猫科动物人工繁育上取得突破。”

兔狲是猫科、兔狲属的唯一动物，体形粗短，大小似家猫，体重2000克至5000克。兔狲的额部较宽，吻部很短，瞳孔在不同的光线下展现出黄色到淡绿色。野生兔狲的寿命一般为6岁至9岁，圈养兔狲寿命可达10岁以上。