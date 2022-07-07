中国商务部 ：外贸形势复杂严峻但仍具诸多有利条件

中国商务部新闻发言人束珏婷星期四（7月7日）说，从近期对部分地方、行业和企业的调研情况看，下半年中国外贸发展面临的不确定不稳定因素增多，形势依然复杂严峻。但同时，全年外贸实现保稳提质仍具备诸多有利条件，一是中国外贸产业基础雄厚，长期向好的基本面没有改变。二是各项稳外贸政策将持续落地见效。

根据澎湃新闻报道，束珏婷在商务部召开的例行新闻发布会上回答中国下半年外贸环境相关问题时说，今年以来，中国外贸顶住国内外多重压力，总体实现稳定运行。1至5月，以人民币计，进出口同比增长8.3%。预计6月仍将维持较高增长。

束珏婷说，从近期对部分地方、行业和企业的调研情况看，下半年中国外贸发展面临的不确定不稳定因素增多，形势依然复杂严峻。从外需看，受地缘政治冲突、部分发达经济体加快收紧货币政策等影响，全球经济增速恐放缓，贸易增长前景不容乐观。从国内看，下半年外贸基数明显抬高，企业综合成本仍在高位，接订单拓市场仍有难度。

与此同时，全年外贸实现保稳提质仍具备诸多有利条件。一是中国外贸产业基础雄厚，长期向好的基本面没有改变。二是各项稳外贸政策将持续落地见效。各地进一步统筹疫情防控和经济社会发展，不断优化细化政策措施，激发外贸产业韧性和活力。三是新能源等行业增长势头良好，下半年有望继续贡献增量。

束珏婷表示，下一步，商务部将会同各地方、各相关部门落实好稳外贸政策措施，从推动外贸领域保通保畅、加大财税金融支持、帮助企业抓订单拓市场、稳定外贸产业链供应链等方面持续发力，继续支持企业用足用好相关政策措施，帮助广大外贸企业稳定健康发展。具体来说，一是帮助企业降低综合成本，用好出口信用保险工具，提高接单和履约能力。二是支持企业积极参加各类展会，巩固传统市场和既有客户，积极开拓新市场。三是鼓励企业不断提升创新能力，主动适应境外消费者需求变化，推动外贸提质升级。