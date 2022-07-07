港四工会对建议加薪幅度未达共识 暂搁置发联合声明

香港特区政府星期二（7月5日）提出公务员划一加薪2.5%建议，引起公务员工会强烈不满。其中香港公务员总工会、政府人员协会、公务员工会联合会和政府纪律部队人员总工会因对建议的加幅未能达成共识，而暂时搁置发表联合声明。

综合香港《星岛日报》和网媒“香港01”报道，香港政府人员协会主席马志成向传媒表示，星期三（6日）连同政府人员协会在内的四小公务员工会开会讨论加薪事宜，但因对建议的加薪幅度未能达成一致，故四小公务员工会均同意各自表述，料星期四（7月7日）内致函港府表达意见。

香港公务员总工会主席冯传宗则说，四小公务员工会6日讨论多个方案，并商讨以什么形式或行动表达意见，不认为已决定各自表述，相关讨论仍在进行中。

香港警察评议会代表、警察队员佐级协会主席林志伟6日明言“极度不满”，要求与特首李家超会面表达诉求。香港政务司司长陈国基7日回应称，聆听到工会的声音，会继续和工会商量和解释情况。

香港公务员事务局局长杨何蓓茵6日下午约见四个公务员评议会代表，后者会后表示对加薪幅度极度失望及不满。陈国基说，公务员每年加薪都有机制，当局明白过去两年疫情下公务员工作辛苦，平衡所有因素后作出相关建议，未来会继续同工会商量及解释情况，希望大家接受一个政府认为合适的加幅。