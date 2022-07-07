中国外交部回应中印会谈：双方同意妥善解决边界有关问题

中印两国外长星期四（7月7日）上午在巴厘岛举行双边会谈。中国外交部发言人赵立坚同天回答记者提问时说，当前中印边境局势总体稳定，双方同意按照两国领导人达成的重要共识和双方签署的协议协定，本着相互间同等安全原则，妥善解决中印边界西段有关问题。

根据环球网报道，有媒体在中国外交部例行记者会上提问称，关于中印两国外长在巴厘岛举行双边会见，印方已经发布了一些信息，中方可否介绍相关内容。

赵立坚说，“我也同你一样，正在密切关注有关会见的情况，我们会及时发布有关消息，请你继续关注外交部网站。”

“我们也看到了苏杰生外长吹风的情况，” 赵立坚说，“我可以告诉你的是，当前中印边境局势总体稳定，双方同意按照两国领导人达成的重要共识和双方签署的协议协定，本着相互间同等安全原则，妥善解决中印边界西段有关问题。”

赵立坚最后强调，中印互为重要邻国，双方有意愿有能力共同维护中印边境和平与安宁。

中国外长王毅和印度外长苏杰生的会谈是在印尼巴厘岛举行的G20外长会期间举行。

苏杰生发推文称：“我在巴厘岛的一天从与中国外长王毅会面开始，讨论持续了一个小时。我们重点探讨了双边关系中有关边境局势的尚未解决的具体问题，就国际局势及其对G20讨论的影响交换了意见。”